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«Строители оттуда уходят»: стала известна, что будет с хосписом в Уфе

2 мая 2023, 07:22
правительство РБ

Первый уфимский хоспис запустят до середины июля

Хабиров велел готовить лицензионные документы, необходимые для работы учреждения.

Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве Башкирии во вторник, 2 мая. Совещание по поводу открытия объекта состоялось на прошедшей неделе

«На мой взгляд, получилась очень красивая архитектура. Но что важно: мы договорились, что с 20 мая строители оттуда уходят, и мы начинаем подзготовку к выдаче всех необходимых лицензионных документов», — сообщал глава региона.

Он поручил «отрегулировать» все вопросы. Хоспис должен будет начать работать с конца июня до первой половине июля. Хабиров отметил, что для республики это будет первый опыт запуска таких объектов.

#Общество#Наталья Балыкова
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