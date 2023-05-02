«Строители оттуда уходят»: стала известна, что будет с хосписом в Уфе

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве Башкирии во вторник, 2 мая. Совещание по поводу открытия объекта состоялось на прошедшей неделе
«На мой взгляд, получилась очень красивая архитектура. Но что важно: мы договорились, что с 20 мая строители оттуда уходят, и мы начинаем подзготовку к выдаче всех необходимых лицензионных документов», — сообщал глава региона.
Он поручил «отрегулировать» все вопросы. Хоспис должен будет начать работать с конца июня до первой половине июля. Хабиров отметил, что для республики это будет первый опыт запуска таких объектов.