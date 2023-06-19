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Изуродовал прямо возле аэропорта: внук знаменитого Чикатило убил беременную уфимку

19 июня 2023, 05:02
Трагическую историю о смерти своей любимой дочери решила рассказать убитая горем мать. Женщина раскрыла подробности, которые шокировали окружающих.

Дочь Ирины Николаевны проходила с фамилией мужа 33 дня. Муж Леночки служил начальником госпиталя в Польше. Володя был старше, учился в мединституте вместе с её старшей сестрой. Когда повзрослела Лена, состоялась свадьба. На тот момент она уже была беременна (как выяснилось после судмедэкспертизы, это был мальчик), когда в конце лета 1971 года полетела к своему мужу.

Лена во время пересадки в Москве дала мужу телеграмму, чтобы он её встретил в определённое время, но она так и не прилетела. Испугавшись, Володя начал добиваться разрешение на вылет в Советский Союз и вскоре увидел ужасную картину: его жена была мертва. Глаза молодой девушки выколоты, а тело полностью в ножевых ранениях. От Лены остались только красивые длинные волосы пепельного оттенка.

Труп женщины нашли недалеко от аэропорта Внуково среди веток и мусора через два дня после гибели. Как оказалось, Лена была не единственной и не последней жертвой преступника.

Через пару месяцев после гибели Лены Соляниковой сотрудники МУРа задержали преступника на вокзале в Харькове. При себе он имел маленькую брошюру «Уголовный кодекс РСФСР» и записную книжку, где были зашифрованы, предположительно, совершенные преступления. 19-летнего парня-насильника Юрия Раевского прозвали «внуковским» маньяком, а также признали самым молодым в криминальной истории СССР.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#18+#Маньяк#Убийство#Дарья Жирова
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