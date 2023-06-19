Изуродовал прямо возле аэропорта: внук знаменитого Чикатило убил беременную уфимку

Лена во время пересадки в Москве дала мужу телеграмму, чтобы он её встретил в определённое время, но она так и не прилетела. Испугавшись, Володя начал добиваться разрешение на вылет в Советский Союз и вскоре увидел ужасную картину: его жена была мертва. Глаза молодой девушки выколоты, а тело полностью в ножевых ранениях. От Лены остались только красивые длинные волосы пепельного оттенка.