Изуродовал прямо возле аэропорта: внук знаменитого Чикатило убил беременную уфимку

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Дочь Ирины Николаевны проходила с фамилией мужа 33 дня. Муж Леночки служил начальником госпиталя в Польше. Володя был старше, учился в мединституте вместе с её старшей сестрой. Когда повзрослела Лена, состоялась свадьба. На тот момент она уже была беременна (как выяснилось после судмедэкспертизы, это был мальчик), когда в конце лета 1971 года полетела к своему мужу.
Лена во время пересадки в Москве дала мужу телеграмму, чтобы он её встретил в определённое время, но она так и не прилетела. Испугавшись, Володя начал добиваться разрешение на вылет в Советский Союз и вскоре увидел ужасную картину: его жена была мертва. Глаза молодой девушки выколоты, а тело полностью в ножевых ранениях. От Лены остались только красивые длинные волосы пепельного оттенка.
Труп женщины нашли недалеко от аэропорта Внуково среди веток и мусора через два дня после гибели. Как оказалось, Лена была не единственной и не последней жертвой преступника.
Через пару месяцев после гибели Лены Соляниковой сотрудники МУРа задержали преступника на вокзале в Харькове. При себе он имел маленькую брошюру «Уголовный кодекс РСФСР» и записную книжку, где были зашифрованы, предположительно, совершенные преступления. 19-летнего парня-насильника Юрия Раевского прозвали «внуковским» маньяком, а также признали самым молодым в криминальной истории СССР.