В туристической деревне Айгир в Башкирии произошел пожар

Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил о происшествии в деревне Айгир Белорецкого района. Речь идет о той самой деревне Айгир на одноименной станции, куда толпами едут туристы как из Башкирии, так и со всей России. По сообщению Госкомитета вечером 17 июня загорелась баня дома по адресу 55 лет Победы, к счастью происшествие обошлось без пострадавших.