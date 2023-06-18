В туристической деревне Айгир в Башкирии произошел пожар

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил о происшествии в деревне Айгир Белорецкого района. Речь идет о той самой деревне Айгир на одноименной станции, куда толпами едут туристы как из Башкирии, так и со всей России. По сообщению Госкомитета вечером 17 июня загорелась баня дома по адресу 55 лет Победы, к счастью происшествие обошлось без пострадавших.
Под постом в официальных соцсетях госкомитета по ЧС появился комментарий о том, что пожар удалось потушить ее до приезда специалистов чудом — на Айгире отдыхал сотрудник МЧС у которого по стечению обстоятельств с собой оказался шланг, с помощью которого и тушили баню.
— Благодаря слаженной работе очевидцев, соседей, гостей потушили огонь. Люди бегали к реке с вёдрами воды. Отдельная благодарность отдыхающему мужчине, сотруднику МЧС, который чудом с собой на отдых привез шланги и организовал работу. К приезду пожарной машины оставался лишь дым, — написала Елена А. и предложила наградить сотрудника МЧС, который не допустил настоящей трагедии.