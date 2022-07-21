«Гостей стыдно звать»: Хабирову пожаловались на адские условия в электричке на Айгир

Очередную жалобу на крайне популярную у туристов электричку Уфа-Инзер-Айгир на сайте электронной приемной властей Башкирии оставила неравнодушная гражданка. До станции Инзер электричка из двух-трех вагонов едет конечно заполненная, но во всяком случае кондукторы и желающие посетить туалет могут передвигаться по ней. Однако ситуация радикально меняется на станции Инзер.
На станции Инзер в электричку вошло ровно столько народу сколько ехало и накопилось с Уфы, двери в вагоне даже не закрывались. Это люди, которые доехали до Инзера на своих авто, а на Айгир всё равно на электричке и их уже никто не обилетил.цитата из обращения
Автор обращения поясняет, что и до станции инзер кондукторам нередко приходится проявлять чудеса физподготовки и выполнять акробатические этюды в попытках обилетить всех пассажиров. Но после того как пассажиры на станции Инзер входят в электричку передвигаться в ней кому-либо становится невозможно, автор обращения же утверждает, что у вагонов электрички даже не закрываются двери. Кто-то билеты от Инзера до Айгира покупает на станции, но некоторые этого не делают и едут «зайцами». Но дело не только в тяге автора обращения к справедливости.
По приезду в Айгир в нашей компании подросток 14 лет потерял сознание от духоты, хотя стоял в тамбуре и пил воду, туристы его вытащили на улицу и откачали. А 10 июля, когда мы возвращались в Уфу, толпа была сразу неимоверная, в электричке мы всё истекали потом, не потели, а были как в сауне, кислорода не хватало, дети изнемогали!цитата из обращения
По словам автора в Уфу они с компанией возвращались в вагоне с кондуктором и туристы до Инзера также ехали не оплачивая проезд.
А потом мы слышали разговор кондуктора, который уже после выхода в Инзере огромной туче народа сказал, что у них пассажиров даже сейчас больше, чем положено быть в вагоне и по СанПинам.цитата из обращения
Завершила автор свое обращение просьбой к главе Башкирии о принятии мер к должной организации работы как электричек, так и кондукторов, учитывая при этом коррективы которые вносят в количество пассажиров выходные и праздничные дни, то есть увеличивать количество вагонов.
Наказать за нарушение норм СанПинов и бесчеловечные условия, проезда для людей. Гостей даже стыдно куда-то везти и приглашать на туризм в Башкирию при таких адских условиях.цитата из обращения
В свою очередь редакция Mkset в начале июля побывавшая на Айгире почти в полном составе может с уверенностью подтвердить слова обращения автора о переполненных вагонах на станции Инзер. Воочию удалось увидеть и немало туристов, которые попросту не смогли втиснуться в вагоны, и так и остались на инзерском перроне с огромными рюкзаками за плечами. И если в том, что туристический потенциал республики надо всеми способами развивать, растить и укреплять никто не сомневается, то в вопросе об увеличении количества вагонов в сверхпопулярной электричке остается открытым.
По запросу в новостной ленте в соцсетях «Айгир Инзер электричка» выходит множество постов, где позитивные туристы, которых ничем не напугать описывают путешествие как «потненькое», а более «изнеженные» сообщают вот что.
Айгир считается одним из самых популярных мест в Башкирии. Ехали стоя с Уфы до Айгира на электричке 3 часа. Все три вагона были битком забиты, а после станции Инзер был кошмар… Толпы народу еле вместились.