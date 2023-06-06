Президент России Владимир Путин ввёл новый предмет в школах Башкирии

Со следующего учебного года в школах России, включая школы Башкирии, начнется, а если быть точнее, то продолжится изучение «инженерного» предмета «черчение». Новый перечень предметов был утвержден президентом Путиным еще весной, его рассматривали на заседании президиума Госсовета Российской Федерации.