Президент России Владимир Путин ввёл новый предмет в школах Башкирии

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Со следующего учебного года в школах России, включая школы Башкирии, начнется, а если быть точнее, то продолжится изучение «инженерного» предмета «черчение». Новый перечень предметов был утвержден президентом Путиным еще весной, его рассматривали на заседании президиума Госсовета Российской Федерации.
Примечательно, что «старый новый предмет» вводят в школьную программу в том числе «в целях укрепления кадрового потенциала промышленности».
Напомним, в ноябре прошлого года старшеклассникам Башкирии решили преподавать начальную военную подготовку. Осенью прошлого года министр образования Башкирии заявил, что вопрос о вводе НВП в курс существующего предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» уже решен. Однако появление нового предмета, а точнее расширение имеющегося ОБЖ, потребует немалого объема финансов на тиры и оружие.