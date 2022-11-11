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Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI

Начальная военная подготовка вводится в школах Башкирии со следующего года

О том, что в следующем году курс НВП добавят в программу ОБЖ министр образования Айбулат Хажин сообщил «Башинформ» 11 ноября.

Стало известно, что школьники Башкирии,  а именно старшеклассники учащиеся в 10 и 11 классах со следующего рода в рамках учебной программы будут проходить курс начальной военной подготовки, старшему поколению данная дисциплина знакома и ее аббревиатура как школьный предмет НВП привычна.

Министр образования Башкирии заявил, что вопрос о вводе НВП в курс существующего предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» уже решен. Что потребует немалого объема финансов на тиры и оружие.

Также известно, что одна из частей начальной военной подготовки это знания медицинской тематики, вторая часть посвящена собственно военной подготовке.

#Общество#Ирина Деревянчук
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