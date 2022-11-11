Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку

Стало известно, что школьники Башкирии, а именно старшеклассники учащиеся в 10 и 11 классах со следующего рода в рамках учебной программы будут проходить курс начальной военной подготовки, старшему поколению данная дисциплина знакома и ее аббревиатура как школьный предмет НВП привычна.