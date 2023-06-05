Свыше 160 случаев опасной венерической болезни выявили в Башкирии в 2022 году

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:58
По данным ведомства, наиболее остро проблема с заболеваемостью гонокковской болезенью стоит в Хайбуллинском районе — 10,27 на 100 тысяч жителей. На втором и третьем месте антирейтинга расположились Стерлитамакский район (9,05) и Уфа (7,5).
Помимо этого высокие показатели заболеваемости были зафиксированы в Октябрьском, Бураевском, Мишкинском, Мечетлинском и Караидельском районах.
Гонорея передается половым путем и относится к венерическим заболеваниям. По информации Википедии, при заболевании гонореей поражаются слизистые оболочки, как правило, половых путей, но болезнь может распространиться на слизистую прямой кишки, конъюнктивы и ротоглотки.
Напомним, ранее стало известно, что жители Башкирии стали чаще болеть сифилисом. В республике по итогам 2022 года было зарегистрировано 303 случая венерического заболевания, что на 17,7% больше по сравнению с 2021 годом.