Свыше 160 случаев опасной венерической болезни выявили в Башкирии в 2022 году

Стало известно, жители каких районов Башкирии чаще всего болеют гонореей

В 2022 году в Башкирии было выявлено 162 случая заболевания гонореей — 4,05 случая заражения на сто тысяч человек, согласно данным статистики Росстата. Двумя годами ранее, в 2021 году, заболеваемость была выше на 1,5%.