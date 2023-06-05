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Свыше 160 случаев опасной венерической болезни выявили в Башкирии в 2022 году

5 июня 2023, 05:34
Фото: 1MI

Стало известно, жители каких районов Башкирии чаще всего болеют гонореей

В 2022 году в Башкирии было выявлено 162 случая заболевания гонореей — 4,05 случая заражения на сто тысяч человек, согласно данным статистики Росстата. Двумя годами ранее, в 2021 году, заболеваемость была выше на 1,5%.

По данным ведомства, наиболее остро проблема с заболеваемостью гонокковской болезенью стоит в Хайбуллинском районе — 10,27 на 100 тысяч жителей. На втором и третьем месте антирейтинга расположились Стерлитамакский район (9,05) и Уфа (7,5).

Помимо этого высокие показатели заболеваемости были зафиксированы в Октябрьском, Бураевском, Мишкинском, Мечетлинском и Караидельском районах.

Гонорея передается половым путем и относится к венерическим заболеваниям. По информации Википедии, при заболевании гонореей поражаются слизистые оболочки, как правило, половых путей, но болезнь может распространиться на слизистую прямой кишки, конъюнктивы и ротоглотки.

Напомним, ранее стало известно, что жители Башкирии стали чаще болеть сифилисом. В республике по итогам 2022 года было зарегистрировано 303 случая венерического заболевания, что на 17,7% больше по сравнению с 2021 годом.

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#Общество#Новости Башкирии
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