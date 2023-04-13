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Сексолог из Уфы раскрыл всю правду о клиторе

13 апреля 2023, 14:25
Фото: 1MI
Точное описание клитора найти сложно, заявляет сексолог Артур Салахов.

Несмотря на значительную роль клитора в сексуальном удовольствии женщин, исторически он изучен недостаточно и очное описание органа найти сложно. Об том сообщает сексолог из Уфы Артур Салахов.

Так, ранее утверждалось, что в клиторе 8000 нервных окончаний, но число было получено в результате исследования на животных. И до сих пор не была дана количественная оценка нервных волокон в человеческом клиторе.

Однако недавно исследователи в области сексуального здоровья женщин пролили свет на анатомию и функцию клитора.

— Дорсальные нервы клитора являются основным источником ощущения в клиторе. Поэтому исследователи в недавнем исследовании стремились определить среднее количество нервных волокон (аксонов), чтобы выяснить приблизительное количество нервных волокон в человеческом клиторе, — рассказывает Артур Салахов.

Для исследования были взяты образцы нервов у семи пациентов, которым проводилась операция по смене пола — фаллопластика. Так в пяти образцах было по 5189, 5023, 5543, 5021 и 4926 аксонов, а среднее количество нервных волокон — 5140. А среднее количество нервных волокон в клиторе — 10 280, так как нервы имеют две симметричные стороны полученные данные пришлось удвоить.

#Элина Сайфранова
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