Сексолог из Уфы раскрыл всю правду о клиторе

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Несмотря на значительную роль клитора в сексуальном удовольствии женщин, исторически он изучен недостаточно и очное описание органа найти сложно. Об том сообщает сексолог из Уфы Артур Салахов.
Так, ранее утверждалось, что в клиторе 8000 нервных окончаний, но число было получено в результате исследования на животных. И до сих пор не была дана количественная оценка нервных волокон в человеческом клиторе.
Однако недавно исследователи в области сексуального здоровья женщин пролили свет на анатомию и функцию клитора.
— Дорсальные нервы клитора являются основным источником ощущения в клиторе. Поэтому исследователи в недавнем исследовании стремились определить среднее количество нервных волокон (аксонов), чтобы выяснить приблизительное количество нервных волокон в человеческом клиторе, — рассказывает Артур Салахов.
Для исследования были взяты образцы нервов у семи пациентов, которым проводилась операция по смене пола — фаллопластика. Так в пяти образцах было по 5189, 5023, 5543, 5021 и 4926 аксонов, а среднее количество нервных волокон — 5140. А среднее количество нервных волокон в клиторе — 10 280, так как нервы имеют две симметричные стороны полученные данные пришлось удвоить.