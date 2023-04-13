Сексолог из Уфы раскрыл всю правду о клиторе

Для исследования были взяты образцы нервов у семи пациентов, которым проводилась операция по смене пола — фаллопластика. Так в пяти образцах было по 5189, 5023, 5543, 5021 и 4926 аксонов, а среднее количество нервных волокон — 5140. А среднее количество нервных волокон в клиторе — 10 280, так как нервы имеют две симметричные стороны полученные данные пришлось удвоить.