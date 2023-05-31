Названы самые заразные районы Башкирии

По данным Роспотребнадзора, опубликованным в начале 2023 года, в прошлом году Сифилис был выявлен у 303 граждан, в 2021 году - у 258. Общий уровень заболеваемости сифилисом в 2022 году составил 7,53 на 100 тысяч населения. При этом «лидером» ПФО по количеству случаев заболевания стала Саратовская область, где данный показатель составил почти втрое больше — 19,68.