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Published Сегодня, 14:54

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Названы самые заразные районы Башкирии

31 мая 2023, 14:54
Фото: 1MI

Жители Башкирии стали чаще болеть сифилисом

В республике по итогам 2022 года было зарегистрировано 303 случая заболевания сифилисом, что на 17,7% больше по сравнению с 2021 годом. Уровень заболеваемости сифилисом в республике составляет 7,5 на 100 тысяч населения, данные следуют из доклад региоанльного Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости сифилисом по итогам прошлого годы был выявлен в Нуримановском районе республики — 31 на 100 тысяч жителей. Также в тройку лидеров антирейтинга вошли Дюртюлинский (28,59) и Уфа (16,57).

Высокий уровень заболеваемости венерическим заболеванием также фиксируется в Бурзянском (11,99), Кушнаренковском (11,89), Аскинском (11,71), Салаватском (8,85) и Буздякском (7,85) районах республики.

Помимо этого в 2022 году в Башкирии был сифилис выявили у одного ребенка. Годом ранее его выявили у четверых несовершеннолетних.

По данным Роспотребнадзора, опубликованным в начале 2023 года, в прошлом году Сифилис был выявлен у 303 граждан, в 2021 году - у 258. Общий уровень заболеваемости  сифилисом в 2022 году составил 7,53 на 100 тысяч населения. При этом «лидером» ПФО по количеству случаев заболевания стала Саратовская область, где данный показатель составил почти втрое больше — 19,68.

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