Названы самые заразные районы Башкирии

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Наиболее высокий уровень заболеваемости сифилисом по итогам прошлого годы был выявлен в Нуримановском районе республики — 31 на 100 тысяч жителей. Также в тройку лидеров антирейтинга вошли Дюртюлинский (28,59) и Уфа (16,57).
Высокий уровень заболеваемости венерическим заболеванием также фиксируется в Бурзянском (11,99), Кушнаренковском (11,89), Аскинском (11,71), Салаватском (8,85) и Буздякском (7,85) районах республики.
Помимо этого в 2022 году в Башкирии был сифилис выявили у одного ребенка. Годом ранее его выявили у четверых несовершеннолетних.
По данным Роспотребнадзора, опубликованным в начале 2023 года, в прошлом году Сифилис был выявлен у 303 граждан, в 2021 году - у 258. Общий уровень заболеваемости сифилисом в 2022 году составил 7,53 на 100 тысяч населения. При этом «лидером» ПФО по количеству случаев заболевания стала Саратовская область, где данный показатель составил почти втрое больше — 19,68.