В Башкирии предложили массово вакцинировать девочек, которые еще не занимались сексом

Причем опасен ВПЧ именно для девочек и женщин, ведь провоцируют штаммы вируса рак шейки матки. Есть метод профилактики — вакцинация от ВПЧ, однако наибольшую эффективность она показывает в случае, если применяется у девочки, которая еще не начала жить половой жизнью. Так на круглом столе в Курултае прозвучало предложение начать в республике проводить массовую вакцинацию среди детей в возрасте от 9 до 14 лет.