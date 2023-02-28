В Башкирии предложили массово вакцинировать девочек, которые еще не занимались сексом

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Курултае Башкирии прошел круглый стол, посвященный распространению вируса папилломы человека или сокращенно ВПЧ. Существуют как потенциально опасные онкогенные штаммы, так и безопасные, носительство которых не несет за собой серьезных последствий для здоровья.
Причем опасен ВПЧ именно для девочек и женщин, ведь провоцируют штаммы вируса рак шейки матки. Есть метод профилактики — вакцинация от ВПЧ, однако наибольшую эффективность она показывает в случае, если применяется у девочки, которая еще не начала жить половой жизнью. Так на круглом столе в Курултае прозвучало предложение начать в республике проводить массовую вакцинацию среди детей в возрасте от 9 до 14 лет.
Завотделения республиканского клинического онкологического диспансера Гюзель Батталова уточнила, что именно массовая вакцинация позволит существенно сократить заболеваемость и смертность от видов рака аногенитальной и орофарингеальной зоны, которые собственно и провоцируют некоторые штаммы вируса папилломы человека.
Гюзель Батталова привела данные о том, что в 2020–2022 годах в Башкирии выявили почти тысячу — 950 пациенток с раком шейки матки. 30,3% из них — это женщины репродуктивного возраста.
Буквально вчера Mkset писал о том, почему важно удалять бородавки и что может превратить обычную бородавку в онкологическое заболевание.