Как выглядит дорога на Вьетнамский рынок в Уфе, которую ждет ремонт за 21 млн рублей

Примерно в это же время в «Башкиравтодор» пришли с обысками, однако Mkset в компании разъяснили, что визит правоохранителей произошел в связи с хищением щебня в Бурзянском районе и предприятие обратилось с заявлением в органы. Этой весной АО «Башкиравтодор» снова не сдал дорогу Бирск-Тастуба-Сатка, в гигантские трещины которой в прошлом году помещался в меру упитанный мужчина.