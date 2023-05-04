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Как выглядит дорога на Вьетнамский рынок в Уфе, которую ждет ремонт за 21 млн рублей

4 мая 2023, 04:15
Фото: mkset.ru
Улица вдоль озера не претендует на звание набережной, но будет «Безопасной и качественной дорогой».

Ефим Алексеевич Придворов, более известный как Демьян Бедный — фигура в русской культуре ХХ века неоднозначная. Современников творчество Бедного раскололо — одни считали его истинно пролетарским поэтом. Другие — полнейшей безвкусицей, грубой и кондовой.

улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"
улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"
улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"
улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"
улица Демьяна Бедного – "какой сегодня ты?"
Фото: mkset.ru

Улица Демьяна Бедного в Демском районе Уфы тоже контрастна и может вызывать самые разные впечатления.

справа промзона, слева очаровательный "частник" на берегу озерасправа промзона, слева очаровательный "частник" на берегу озера
справа промзона, слева очаровательный "частник" на берегу озера
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Если встать в начале улицы, то справа окажутся бесконечные торговые ряды оптовых торговцев, полупромзона, шиномонтажки, знаменитый Вьетнамский рынок и какие-то странные объекты за колючей проволокой.

"рабочая" сторона улицы"рабочая" сторона улицы
"рабочая" сторона улицы"рабочая" сторона улицы
"рабочая" сторона улицы"рабочая" сторона улицы
"рабочая" сторона улицы"рабочая" сторона улицы
"рабочая" сторона улицы"рабочая" сторона улицы
"рабочая" сторона улицы
Фото: mkset.ru

А слева милейшие частные дома, участки которых амфитеатром спускаются к Кустаревскому озеру. Дома у озера — классика милых частных домов, во дворах цветут деревья и разбиты клумбы. К слову,  улица занимает ровно столько сколько и озеро. Тоже своего рода набережная.

дома по улице Демьяна Бедного все как один – у озерадома по улице Демьяна Бедного все как один – у озера
дома по улице Демьяна Бедного все как один – у озерадома по улице Демьяна Бедного все как один – у озера
дома по улице Демьяна Бедного все как один – у озерадома по улице Демьяна Бедного все как один – у озера
дома по улице Демьяна Бедного все как один – у озерадома по улице Демьяна Бедного все как один – у озера
дома по улице Демьяна Бедного все как один – у озерадома по улице Демьяна Бедного все как один – у озера
дома по улице Демьяна Бедного все как один – у озера
Фото: mkset.ru

А между домами у озера и «промзоной» та самая дорога, о которой пойдет речь. Через неделю, 11 мая, начнется ее ремонт, который продлится до 2024 года. Полностью закрывать дорогу, разумеется, не будут, только по половине проезжей части. Так что следить за знаками при подъезде к улице обязательно.

дорога-дорога, осталось немногодорога-дорога, осталось немного
дорога-дорога, осталось немногодорога-дорога, осталось немного
дорога-дорога, осталось немногодорога-дорога, осталось немного
дорога-дорога, осталось немногодорога-дорога, осталось немного
дорога-дорога, осталось немногодорога-дорога, осталось немного
дорога-дорога, осталось немного
Фото: mkset.ru

Трафик по улице Демьяна Бедного оживленный - по ней пролегает путь к улице Глазовского, где размещено множество предприятий. Удобно по Демьяна Бедного доехать и до легендарного Вьетнамского рынка. Наверняка бесконечная вереница машин сделала свой вклад в нынешнее состояние дороги.

парковка "Вьетнамки" и туда заезжают именно с улицы Демьяна Бедногопарковка "Вьетнамки" и туда заезжают именно с улицы Демьяна Бедного
парковка "Вьетнамки" и туда заезжают именно с улицы Демьяна Бедногопарковка "Вьетнамки" и туда заезжают именно с улицы Демьяна Бедного
парковка "Вьетнамки" и туда заезжают именно с улицы Демьяна Бедногопарковка "Вьетнамки" и туда заезжают именно с улицы Демьяна Бедного
а вот и большегруза вот и большегруз
парковка "Вьетнамки" и туда заезжают именно с улицы Демьяна Бедного
Фото: mkset.ru

Мэрия Уфы сообщила, что ремонт улицы Демьяна Бедного будут вести в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", подрядчиком выбрали широко известное предприятие Акционерное общество "Башкиравтодор". К слову, именно "Башкиравтодор" 27 марта глава Башкирии Радий Хабиров разнес на оперативке в правительстве.

В феврале, за полтора месяца до разноса Хабирова, стало известно о том, что кредиторы намерены обанкротить предприятие. А в конце прошлого года в Башкирии Региональный фонд зарегистрировал «дочку» с капиталом 885 млн рублей. Компания создана в форме общества с ограниченной ответственностью.

Основной вид деятельности организации — предоставление займов промышленности. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет 885,1 млн рублей, почти весь он принадлежит Фонду. Вторым акционером стало АО «Башкиравтодор», оно владеет одной тысячей рублей в уставном капитале компании.

где озеро кончается улица начинаетсягде озеро кончается улица начинается
где озеро кончается улица начинаетсягде озеро кончается улица начинается
где озеро кончается улица начинается
Фото: mkset.ru

Всю весну "Башкиравтодор" не пропадал из информационной повестки ни на неделю. В начале апреля стало известно, что многомиллионного благоустройства улицы Губкина в родном городе Хабирова Ишимбае хватило ровно до весны. «Башкиравтодор» многократно не укладывался в сроки контракта. Однако даже увеличенный срок проведения работ не помог выполнить их достойно. Плитка поплыла так, что закрывать глаза на это было невозможно.

Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 179 млн рублей
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Примерно в это же время в «Башкиравтодор» пришли с обысками, однако Mkset в компании разъяснили, что визит правоохранителей произошел в связи с хищением щебня в Бурзянском районе и предприятие обратилось с заявлением в органы. Этой весной АО «Башкиравтодор» снова не сдал дорогу Бирск-Тастуба-Сатка, в гигантские трещины которой в прошлом году помещался в меру упитанный мужчина.

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По заключённому с «Башкиравтодором» контракту по цене в 21 миллион рублей на улице Демьяна Бедного планируется выполнить работы по фрезерованию старого изношенного покрытия на площади более 10 600 кв.м и укладке нового, устройству обочин, бортовых камней, основания из ПГС и щебня, выравнивающего слоя, ремонту тротуара. Завершающим этапом станет нанесение горизонтальной дорожной разметки.

в добрый путь!в добрый путь!
в добрый путь!в добрый путь!
в добрый путь!в добрый путь!
в добрый путь!
Фото: mkset.ru
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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