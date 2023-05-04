Как выглядит дорога на Вьетнамский рынок в Уфе, которую ждет ремонт за 21 млн рублей

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Ефим Алексеевич Придворов, более известный как Демьян Бедный — фигура в русской культуре ХХ века неоднозначная. Современников творчество Бедного раскололо — одни считали его истинно пролетарским поэтом. Другие — полнейшей безвкусицей, грубой и кондовой.
Улица Демьяна Бедного в Демском районе Уфы тоже контрастна и может вызывать самые разные впечатления.
Если встать в начале улицы, то справа окажутся бесконечные торговые ряды оптовых торговцев, полупромзона, шиномонтажки, знаменитый Вьетнамский рынок и какие-то странные объекты за колючей проволокой.
А слева милейшие частные дома, участки которых амфитеатром спускаются к Кустаревскому озеру. Дома у озера — классика милых частных домов, во дворах цветут деревья и разбиты клумбы. К слову, улица занимает ровно столько сколько и озеро. Тоже своего рода набережная.
А между домами у озера и «промзоной» та самая дорога, о которой пойдет речь. Через неделю, 11 мая, начнется ее ремонт, который продлится до 2024 года. Полностью закрывать дорогу, разумеется, не будут, только по половине проезжей части. Так что следить за знаками при подъезде к улице обязательно.
Трафик по улице Демьяна Бедного оживленный - по ней пролегает путь к улице Глазовского, где размещено множество предприятий. Удобно по Демьяна Бедного доехать и до легендарного Вьетнамского рынка. Наверняка бесконечная вереница машин сделала свой вклад в нынешнее состояние дороги.
Мэрия Уфы сообщила, что ремонт улицы Демьяна Бедного будут вести в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", подрядчиком выбрали широко известное предприятие Акционерное общество "Башкиравтодор". К слову, именно "Башкиравтодор" 27 марта глава Башкирии Радий Хабиров разнес на оперативке в правительстве.
В феврале, за полтора месяца до разноса Хабирова, стало известно о том, что кредиторы намерены обанкротить предприятие. А в конце прошлого года в Башкирии Региональный фонд зарегистрировал «дочку» с капиталом 885 млн рублей. Компания создана в форме общества с ограниченной ответственностью.
Основной вид деятельности организации — предоставление займов промышленности. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет 885,1 млн рублей, почти весь он принадлежит Фонду. Вторым акционером стало АО «Башкиравтодор», оно владеет одной тысячей рублей в уставном капитале компании.
Всю весну "Башкиравтодор" не пропадал из информационной повестки ни на неделю. В начале апреля стало известно, что многомиллионного благоустройства улицы Губкина в родном городе Хабирова Ишимбае хватило ровно до весны. «Башкиравтодор» многократно не укладывался в сроки контракта. Однако даже увеличенный срок проведения работ не помог выполнить их достойно. Плитка поплыла так, что закрывать глаза на это было невозможно.
Примерно в это же время в «Башкиравтодор» пришли с обысками, однако Mkset в компании разъяснили, что визит правоохранителей произошел в связи с хищением щебня в Бурзянском районе и предприятие обратилось с заявлением в органы. Этой весной АО «Башкиравтодор» снова не сдал дорогу Бирск-Тастуба-Сатка, в гигантские трещины которой в прошлом году помещался в меру упитанный мужчина.
По заключённому с «Башкиравтодором» контракту по цене в 21 миллион рублей на улице Демьяна Бедного планируется выполнить работы по фрезерованию старого изношенного покрытия на площади более 10 600 кв.м и укладке нового, устройству обочин, бортовых камней, основания из ПГС и щебня, выравнивающего слоя, ремонту тротуара. Завершающим этапом станет нанесение горизонтальной дорожной разметки.