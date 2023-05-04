Огонь захватил Башкирию: в республике бушуют три больших пожара

Как сообщает telagram-канал «Подслушано в Башкирии», в республике в данный момент горит лес в Белокатайском районе, также действуют два очага в Учалинском районе. Именно туда выехала аэромобильная группировка, которой руководит заместитель начальника главного управления Виталий Барзайкин. Примечательно, что оба этих очага уже локализованы и их осталось ликвидировать.