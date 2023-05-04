Огонь захватил Башкирию: в республике бушуют три больших пожара

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как сообщает telagram-канал «Подслушано в Башкирии», в республике в данный момент горит лес в Белокатайском районе, также действуют два очага в Учалинском районе. Именно туда выехала аэромобильная группировка, которой руководит заместитель начальника главного управления Виталий Барзайкин. Примечательно, что оба этих очага уже локализованы и их осталось ликвидировать.
Сообщается, что в тушении задействовано 53 человека личного состава и спецтехника, а именно беспилотники и мобильные информационно-аналитический комплекс и комплекс специальной обработки.
Напомним, особый противопожарный режим введен в республике с 17 апреля. В это время запрещается: разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву и вести пожароопасные работы. Нарушители режима будут нести административную или уголовную ответственность.