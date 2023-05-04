mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Изображение материала

Огонь захватил Башкирию: в республике бушуют три больших пожара

4 мая 2023, 07:03
Фото: пресс-служба МЧС ппо Башкирии

На тушение лесных пожаров в Учалинском районе привлекли аэромобильную группировку

В Белокатайском и Учалинском районах работают 53 человека и спецтехника.

Как сообщает telagram-канал «Подслушано в Башкирии», в республике в данный момент горит лес в Белокатайском районе, также действуют два очага в Учалинском районе. Именно туда выехала аэромобильная группировка, которой руководит заместитель начальника главного управления Виталий Барзайкин. Примечательно, что оба этих очага уже локализованы и их осталось ликвидировать.

Сообщается, что в тушении задействовано 53 человека личного состава и спецтехника, а именно беспилотники и мобильные информационно-аналитический комплекс и комплекс специальной обработки.

Напомним, особый противопожарный режим введен в республике с 17 апреля. В это время запрещается: разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву и вести пожароопасные работы. Нарушители режима будут нести административную или уголовную ответственность.

Жители Башкирии о лесном пожаре: народ выйдет, но где вертолет?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии вводится особый режим: список запретов
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия
Подпишитесь
Уфа может лишиться популярной бесплатной площадки для жарки шашлыков
Сегодня, 07:33
«Разговор на повышенных тонах»: мэр Белорецка раскрыл суть конфликта между жителями
Сегодня, 07:55
Все на ушах: как в Башкирии на сходе против золотодобычи «переизбрали» старосту села
Сегодня, 04:37
«Все предусмотреть невозможно»: пилот объяснил случаи ЧП с летевшими в Уфу самолетами
Сегодня, 07:32
Полиция раскрыла, куда пропала голая женщина с улиц Уфы
Сегодня, 07:58
Как выглядит дорога на Вьетнамский рынок в Уфе, которую ждет ремонт за 21 млн рублей
Сегодня, 04:15