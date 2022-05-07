mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Башкирии о лесном пожаре: народ выйдет, но где вертолет?

7 мая 09:21
Фото: Мурат Янбирдин/vk
Пожар в Абзелиловском районе разгорается все сильнее, сообщают очевидцы. В МЧС говорят, что пламя сбили.

Местные лесничие рассчитывают на помощь волонтеров, отмечают в своих постах местные жители. Лес загорелся несмотря на прохладную погоду, пишут пользователи. Некоторые отмечают серьезный масштаб происшествия. «13 гектаров, это уже Уфу надо звать на помощь или с соседних регионов», — пишет один из жителей республики.

Другие сообщают, что готовы выйти на борьбу с огненной стихией. «Народ не останется в стороне. Но где вертолет, способный тушить такие пожары?», — задается вопросом один из жителей района.

Между тем в ГУ МЧС по Башкирии Mkset сообщили, что пожар локализован. Площадь участка в данным момент уточняется.

В 2021 году Башкирия приобрела в лизинг спасательный вертолет, предназначенный в том числе и для тушения пожаров. Воздушное судно обошлось бюджету в 990 млн рублей. Накануне в селе Тирлянский соседнего Белорецкого района провели тренировку с использованием этого вертолета. В пятницу, 6 мая, там отработали забор воды из различных водных объектов, а также ее сброс на лесные и ландшафтные участки.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48