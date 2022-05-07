Жители Башкирии о лесном пожаре: народ выйдет, но где вертолет?

В 2021 году Башкирия приобрела в лизинг спасательный вертолет, предназначенный в том числе и для тушения пожаров. Воздушное судно обошлось бюджету в 990 млн рублей. Накануне в селе Тирлянский соседнего Белорецкого района провели тренировку с использованием этого вертолета. В пятницу, 6 мая, там отработали забор воды из различных водных объектов, а также ее сброс на лесные и ландшафтные участки.