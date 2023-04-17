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«Максимальное внимание»: власти ввели в Башкирии особый режим

17 апреля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Режим объявлен с сегодняшнего дня, сообщили власти.

Сегодня, 17 апреля, в Башкирии введен особый противопожарный режим. Об этом сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

В период действия режима запрещается: разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую травянистую растительность, проводить пожароопасные работы. А виновные в нарушении требований пожарной безопасности в условиях данного режима граждане будут нести административную или уголовную ответственность.

Отмечается, что сумма штрафов варьируется от 10 000 до 800 000 рублей.

Так, за прошлую неделю в Башкирии было зарегистрировано уже пять лесных пожаров, а именно в Абзелиловском, Кигинском, Кугарчинском, Туймазинском и Чишминском районах. общая площадь пожаров — 26,1 га. На данный момент действующих пожаров на территории региона - нет. 

#Элина Сайфранова
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