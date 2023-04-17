«Максимальное внимание»: власти ввели в Башкирии особый режим

Так, за прошлую неделю в Башкирии было зарегистрировано уже пять лесных пожаров, а именно в Абзелиловском, Кигинском, Кугарчинском, Туймазинском и Чишминском районах. общая площадь пожаров — 26,1 га. На данный момент действующих пожаров на территории региона - нет.