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Published Сегодня, 10:53

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В Башкирии обнаружено 25 случаев заражения болезнью, от которой нет лекарства

4 мая 2023, 10:53
Фото: 1MI

В Башкирии обнаружили уже 25 случаев заражения корью

Об этом Mkset сообщили в Роспотребнадзоре РБ.

Стало известно, что в Башкирии зафиксировано 25 случаев заражению корью. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, изначально это были завозные случаи - из  Египта и Таджикистана. Далее инфекция распространялась по семейным контактам. Среди зараженных корью есть как дети, так и взрослые жители Башкирии.

Напомним, что в начале апреля было зарегистрировано 19 случаев заболевания корью. 

Важно! корь поражает почти каждого человека вне зависимости от его возраста, а специфических лекарственных средств для лечения кори не существует. Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация. 

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#Элина Сайфранова
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