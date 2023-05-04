В Башкирии обнаружено 25 случаев заражения болезнью, от которой нет лекарства

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Стало известно, что в Башкирии зафиксировано 25 случаев заражению корью. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, изначально это были завозные случаи - из Египта и Таджикистана. Далее инфекция распространялась по семейным контактам. Среди зараженных корью есть как дети, так и взрослые жители Башкирии.
Напомним, что в начале апреля было зарегистрировано 19 случаев заболевания корью.
Важно! корь поражает почти каждого человека вне зависимости от его возраста, а специфических лекарственных средств для лечения кори не существует. Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация.