В Башкирии закончилась вакцина от двух смертельно опасных инфекций

Отмечается, что вакцину от кори ставят детям от 1 года и до 18 лет включительно, а также не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори взрослым от 18 до 35 лет включительно. Положена прививка и взрослым от 36 до 55 лет, которые относятся к группам риска.