В Башкирии закончилась вакцина от двух смертельно опасных инфекций

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:34
Накануне жительница Белебея на странице под публикацией главы Башкирии пожаловалась на отсутствие в городе вакцин от коронавируса и кори.
Данное сообщение Mkset подтвердили в региональном Минздраве.
Так, последняя поставка вакцины Гам-КОВИД-Вак от COVID-19 была 14 апреля, в республику завезли 1 700 доз. Всего Башкирию в этом году поставили 81 850 доз вакцины, однако на сегодняшний день вакцины в медучреждениях нет. Когда препарат поступит в республику пока неизвестно.
Вакцина от кори в больнице также в дефиците, однако необходимое количество препарата поступит поступит немного позднее.
Известно, что Минздрав этот год запросил 16 940 доз коревой вакцины для вакцинации 7 000 и ревакцинации 7 500 взрослых. В Феврале было завезено 1 000 доз, а 26 апреля еще 15 940 доз. Вакцина распределена по медицинским организациями.
В частности, в Белебей для вакцинации 100 человек и ревакцинации 120 человек завезли 127 доз вакцины от кори с учетом остатка с 2022 года. Необходимый остаток в виде 220 доз поступит в учреждение позднее.
Отмечается, что вакцину от кори ставят детям от 1 года и до 18 лет включительно, а также не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори взрослым от 18 до 35 лет включительно. Положена прививка и взрослым от 36 до 55 лет, которые относятся к группам риска.