Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году

Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация. По данным министра здравоохранения РБ, иммунизация планово проводится дважды: в 12 месяцев и в 6 лет. Граждане от 18 до 35 лет, которые не прививались и не переносили болезнь, вакцинируются дважды с интервалом не менее 3 месяцев. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства.