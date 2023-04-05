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Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году

5 апреля 2023, 10:01
Фото: 1MI
Первый случай заболевания корью в Башкирии выявили в начале марта, с тех пор на карантин по заболеванию, от которого нет лекарства, пришлось закрыть школу и больницу.

В начале марта в регионах России осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори, в частности, групповые случаи заболевания были зарегистрированы в Новосибирской, Саратовской и Самарской областях.

На тот момент в Башкирии был выявлен один случай заболевания вирусной инфекцией, ее обнаружили у ребенка, прибывшего из Таджикистана.

Уже после количество детей в Башкирии, заболевших корью, выросло до пяти, «привезли» инфекцию из Таджикистана и Египта, сообщал министр здравоохранения РБ. По данным Роспотребнадзора, заболевшие ранее не были привиты. А 24 марта стало известно о карантине по кори в больнице скорой медицинской помощи в Уфе № 22 и в школе городе Октябрьский.

По свежим данным Роспотребнадзора, в Башкирии зарегистрировано уже 19 случаев заражения корью в Стерлитамаке, Уфимском и Аургазинском районах.

Корреспонденту Mkset сообщили, что ситуация по вирусной инфекции находится на контроле ведомства.

— Конечно, пытаемся сдерживать: это и своевременная вакцинация заболевших, и изоляция, — добавили в Роспотребнадзоре РБ.

Известно, что в 2022 году в Башкирии, по данным Роспотребнадзора РБ, было выявлено два случая заболевания вирусной инфекцией, ее обнаружили у двух детей, которые также прибыли из Таджикистана. Тогда показатель заболеваемости в республики составлял 0,05 на 100 тысяч населения.

Поможет только прививка

Корь является тяжелой инфекционной болезнью, которая поражает почти каждого человека вне зависимости от его возраста. В случае если гражданин находился в контакте с заболевшим и ранее не болел и не был привит, то заражение происходит в 100% случаев. Специфических лекарственных средств для лечения не существует.

Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация. По данным министра здравоохранения РБ, иммунизация планово проводится дважды: в 12 месяцев и в 6 лет. Граждане от 18 до 35 лет, которые не прививались и не переносили болезнь, вакцинируются дважды с интервалом не менее 3 месяцев. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

Те, кто находились в очаге инфекции и не был привиты, также подлежат вакцинации, но уже однократно по эпидемическим показаниям и без ограничения возраста.

Однако при появлении первых симптомов кори (повышение температуры, сыпь, боли в горле, светобоязнь) необходимо оставаться дома и вызвать врача.

#Элина Сайфранова
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