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Published Сегодня, 11:30

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В Башкирии зафиксировано 19 случаев заражения болезнью, от которой нет лекарства

4 апреля 2023, 11:30
Фото: 1MI
Об этом Mkset сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Башкирии зафиксировано 19 случаев заражения корью. Как сообщили корреспонденту Mkset в Роспотребнадзоре, инфекция обнаружена в Стерлитамаке, а также в Уфимском и Аургазинском районах. 

Напомним, что корь поражает почти каждого человека вне зависимости от его возраста, а специфических лекарственных средств для лечения кори не существует. Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация. 

Напомним, что, по данным на 17 марта, заболеванию подверглись 5 детей, прибывших из Таджикистана и Египта. Спустя несколько дней, карантин по болезни был объявлен в больнице скорой медицинской помощи в Уфе № 22, а также в школе в городе Октябрьский. 

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