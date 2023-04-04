В Башкирии зафиксировано 19 случаев заражения болезнью, от которой нет лекарства

Напомним, что, по данным на 17 марта, заболеванию подверглись 5 детей, прибывших из Таджикистана и Египта. Спустя несколько дней, карантин по болезни был объявлен в больнице скорой медицинской помощи в Уфе № 22, а также в школе в городе Октябрьский.