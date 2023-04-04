В Башкирии зафиксировано 19 случаев заражения болезнью, от которой нет лекарства

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Башкирии зафиксировано 19 случаев заражения корью. Как сообщили корреспонденту Mkset в Роспотребнадзоре, инфекция обнаружена в Стерлитамаке, а также в Уфимском и Аургазинском районах.
Напомним, что корь поражает почти каждого человека вне зависимости от его возраста, а специфических лекарственных средств для лечения кори не существует. Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация.
Напомним, что, по данным на 17 марта, заболеванию подверглись 5 детей, прибывших из Таджикистана и Египта. Спустя несколько дней, карантин по болезни был объявлен в больнице скорой медицинской помощи в Уфе № 22, а также в школе в городе Октябрьский.