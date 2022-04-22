Нашли крайнего: управляющий электротранспортом Уфы рассказал о конфликте с властями

Люди — они же везде. Кредиторы — это тоже люди, пассажиры — тоже люди, иные сферы жизнедеятельности города, куда требуются деньги, — не в МУЭТ — там тоже люди. Кто определит приоритет? Законодатель устанавливает правила поведения в определенных системах. В нашем случае важно еще такое понятие: добросовестность. В бытность Мустафина (Ульфат Мустафин, мэр Уфы в 2019–2020 годах — Mkset) на совещаниях шла речь о том, что городу необходимо сохранить перед кредиторами, в числе которых и ФНС, свою добросовестность. Речь шла в некотором смысле о репутации, потому что очевидно, что город понимал, как он финансировал эту отрасль на протяжении многих лет: по остаточному принципу. Сегодня из общей задолженности МУЭТ 800 млн рублей — это долги перед налоговой, а 400 — перед предпринимателями самого же города. И это вопрос репутации города. Можно множество программ создавать для поддержки предпринимателей, а другой рукой просто взять и недодать им 400 млн рублей. Но у нас настолько все скоротечно, что человек, который ответственен за репутацию города, не успевает даже понять, в чем ее смысл. Репутация уходит на второй план: руководящее городом лицо видит: Рыбалко привлекает город к субсидиарной ответственности и хочет единовременно вынуть из бюджета 1,2 млрд, и у меня будет дефолт, и я не смогу платить по статьям расходов. При этом он уже не смотрит в другую сторону, перед которой долг в 400 млн. И что там за предпринимателями тоже стоят их семьи и контрагенты, и им тоже надо гасить долги перед партнерами и налоговой. Создается цепочка неплатежей. А за счет чего будет выполняться бюджет, формироваться зарплаты тех же самых учителей? Долг налоговой — это те отчисления, которые не платились в фонд оплаты труда. Это пустые лицевые счета наших пенсионеров. Поэтому получается так, что правда у всех своя, здесь вопрос в том, как каждый может ее доказать, добиться, отвоевать и так далее.