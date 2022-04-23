Чемодан без ручки: управляющий МУЭТ объяснил, кто и когда «загнул» трамвай в Уфе

В 2015 году в Уфе прошел форум стран ШОС и БРИКС, для подготовки к ним городу также потребовалось финансирование. В 2016 году были установлены нарушения при расселении аварийного и ветхого жилья в Уфе. Квартиры гражданам предоставили за счет федеральной программы. Однако расселять уфимцев должны были застройщики по договорам развития территории. В результате город был вынужден вернуть федеральную субсидию, а программа по развитию электротранспорта была отменена. Эти два фактора, по мнению Данила Рыбалко, привели к тому, отрасль недополучила необходимые ей средства.