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«Наливай»: Элвин Грей с Эльбрусом Джанмирзоевым ушли в загул и ищут оправдания

28 апреля 2023, 03:52
Фото: 1MI

Радик Юльякшин с «бродягой» Эльбрусом Джанмирзоевым записали загульную песню

Премьеру песни со знаменитым коллегой советник главы Башкирии снабдил интригой.

Заслуженный артист Башкортостана и Татарстана, советник Радия Хабирова и популярный певец Радик Юльякшин записал фит «Наливай» с не менее известным автором хита «Бродяга» Эльбрусом Джанмирзоевым. Новую композицию-историю Элвин Грей снабдил пояснениями.

— Продолжение истории про двух музыкантов, которые успели сходить «налево», вернуться к женам, кайфануть с друзьями. Теперь они ушли в загул и ищут оправдания, — разъяснил артист.

Дальнейшая судьба лирических героев в telegram-канале певца обсуждается с аудиторией.

— Поймем и простим их? Или будем ждать еще одной песни, когда они наконец станут обычными, верными, семейными мужчинами? Или интригуем дальше? — засыпал артист аудиторию вопросами и предложил послушать свой новый трек.

Напомним, не так давно в разгаре гастрольного тура на съемках клипа артист попал в ДТП и повредил руку, из-за чего пять городов из тура пришлось перенести на июнь. Не так давно артист оказался на больничной койке с серьезным заболеванием.

Советник главы Башкирии Радик Юльякшин пострадал в ДТП на съемках клипа
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#Ирина Деревянчук#Общество
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