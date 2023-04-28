«Наливай»: Элвин Грей с Эльбрусом Джанмирзоевым ушли в загул и ищут оправдания

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Заслуженный артист Башкортостана и Татарстана, советник Радия Хабирова и популярный певец Радик Юльякшин записал фит «Наливай» с не менее известным автором хита «Бродяга» Эльбрусом Джанмирзоевым. Новую композицию-историю Элвин Грей снабдил пояснениями.
— Продолжение истории про двух музыкантов, которые успели сходить «налево», вернуться к женам, кайфануть с друзьями. Теперь они ушли в загул и ищут оправдания, — разъяснил артист.
Дальнейшая судьба лирических героев в telegram-канале певца обсуждается с аудиторией.
— Поймем и простим их? Или будем ждать еще одной песни, когда они наконец станут обычными, верными, семейными мужчинами? Или интригуем дальше? — засыпал артист аудиторию вопросами и предложил послушать свой новый трек.
Напомним, не так давно в разгаре гастрольного тура на съемках клипа артист попал в ДТП и повредил руку, из-за чего пять городов из тура пришлось перенести на июнь. Не так давно артист оказался на больничной койке с серьезным заболеванием.