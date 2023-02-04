Элвин Грей заявил, что правоохранители опозорили его в аэропорту Уфы повесткой

Напомним, не так давно Радик Юльякшин побывал в зоне проведения СВО, после чего написал большой пост о том, что он там увидел и какие процессы произошли в его сознании после увиденного. После поездки в зону спецоперации певец уехал в длительный отпуск в Тайланд.