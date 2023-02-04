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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Элвин Грей заявил, что правоохранители опозорили его в аэропорту Уфы повесткой

4 февраля 2023, 06:46
Фото: 1MI

Элвина Грея по возвращению из Тайланда в аэропорту Уфы встретили повесткой в Следком

Советник главы Башкирии выложил видео встречи с правоохранителями по возвращению домой.

Возвращение знаменитого певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина в Уфу из Тайланда ранним утром субботы 4 февраля прошло весьма необычным образом. Как рассказал артист в соцсетях его «опозорили перед народом», просьбой явиться в следственный комитет, не показав при этом каких-либо бумаг и не объяснив в чем дело. Выложил артист и видео не самой радушной встречи дома.

 

Видео: соцсети Радика Юльякшина

Однако оказалось, что поводом для приглашения в следком стала повестка о необходимости явиться в ведомство в качестве свидетеля. Уточнил артист, что не совсем понимает о каком деле идет речь, назвав его «левым».

— 26 часов в полете. Наконец добрался до Уфы с мыслью упасть на кровать «без задних ног», и выйти на концерт через 4 часа свежим. И тут такое. Опозорили перед народом в аэропорту. Устроили сцену. А всего то повестка о приглашении в качестве свидетеля по какому то «левому» делу в следственный комитет. Не показали свои письменные полномочия, не объяснили, что за дело, что за статья? Неужели вы не в состоянии делать все нормально, достойно? Уфа- «спасибо за „приём“. — подписал видео в соцсети певец.

Напомним, не так давно Радик Юльякшин побывал в зоне проведения СВО, после чего написал большой пост о том, что он там увидел и какие процессы произошли в его сознании после увиденного. После поездки в зону спецоперации певец уехал в длительный отпуск в Тайланд.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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