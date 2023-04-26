Еще три ведомства втянули в скандал: новое в деле о стройке на месте «А-кафе» в Уфе

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Управление ФАС по региону обнаружило нарушения закона о защите конкуренции в действиях мэрии Уфы, республиканского Госжилнадзора и Башкультнаследия. Антимонопольщики еще в октябре прошлого года выдали ведомствам предупреждение, которое было проигнорировано, а затем возбудили административное дело.
В УФАС установили, что три ведомства пытались помешать строительству ЖК The Prime на участке возле уфимского Госцирка. 25-этажный комплекс получил скандальную известность более двух лет назад.
Разрешение на строительство ЖК мэрия выдала еще в 2019 году — тогда собственником участка являлась Татьяна Уварова. В ноябре 2021 года стало известно о протестах жителей Уфы в связи с планирующимся строительством на участке возле Госцирка. Недовольство было связано с тем, что в районе и так не хватает социальной инфраструктуры.
В том же месяце прокуратура Уфы внесла представление возглавлявшему тогда мэрию Сергею Грекову, потребовав отозвать разрешение на строительство высотки. Претензии были связаны с тем, что еще в 2019 году собственник земельного участка под зданием ресторана Татьяна Уварова изменила вид его использования с «развлечений и общественного питания» на «многоэтажную многоквартирную жилую застройку». Прокуратура посчитала, что процедуру провели с нарушением законодательства и без общественных обсуждений.
В мэрии тогда заявляли, что собственник участка может возводить на нем здания и сооружения, перестраивать и сносить, разрешать строительство другим лицам, если при этом соблюдаются градостроительные и строительные нормы и правила, а также требования о целевом назначении земель.
В сентябре 2022 года в резкой критикой проекта выступил Радий Хабиров, заявивший мэру Уфы, что это на нем лежит ответственность за скандальную стройку. Глава региона тогда подчеркнул, что считает неправильным выдачу разрешения на строительство и потребовал разобраться в будущем этого дома.
На сегодня право возводить высотку принадлежит Специализированному застройщику «Проспект». Помимо участка под строительство жилого комплекса компания также получила от мэрии смежный участок площадью 6,36 тыс. кв. м — для благоустройства территории.
Госжилнадзор в 2021 и 2022 году выдавал мэрии предостережения о незаконности корректировок в разрешение на строительство, мэрия также пыталась остановить возведение многоэтажки. Так, город заявлял иск о признании недействительным разрешения на строительство, а также требовал остановить работы на переданном для благоустройства участке, посчитав, что на нем будут построены парковочные места для собственников будущих квартир. Иски также заявило Башкультнаследие, усмотревшее опасность для расположенного рядом с участком здания Госцирка — объекта культуры регионального значения. Приостановления работ требовал Госжилнадзор.
Антимонопольное ведомство усмотрело несколько «странностей» в действиях трех ведомств. Так, например, Башкультнаследие проводило проверку законности строительства рядом с цирком по обращению некого гражданина. В этой жалобе не было указано место работы этого человека, но в письме к вице-премьеру правительства Башкирии оно указывается. Также представитель Башкульнаследия дал указание готовить иск в суд на основании одного только обращения, еще не установив фактов нарушения законодательства.
«Цепочка последовательных действий, совершенных Государственным комитетом, Администрацией и Управлением по государственной охране объектов культурного наследия позволила сделать вывод о наличии в действиях перечисленных лиц признаков нарушения закона о защите конкуренции», — говорится в решении УФАС.
В контролирующем органе пришли к выводу, что изменение вида разрешенного использования участка было законным. На момент выдачи собственнику участка градостроительного плана для здания Госцирка не была установлена защитная зона объектов культурного наследия. Кроме того, в УФАС, опираясь на выводы экспертов, отмечают, что стройка не повлияет на сохранность здания Госцирка.
Как сообщал Mkset, ранее мэрия не смогла вернуть предоставленный ею в использование участок, который располагается по соседству с застраиваемым. Юристы не смогли убедить Арбитражный суд Башкирии в намерении компании организовать там парковку вместо благоустройства территории. Первая инстанция сочла, что доказательств этому не представлено. Обжаловать решение не удалось — 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил его без изменения.