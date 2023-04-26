Еще три ведомства втянули в скандал: новое в деле о стройке на месте «А-кафе» в Уфе

Госжилнадзор в 2021 и 2022 году выдавал мэрии предостережения о незаконности корректировок в разрешение на строительство, мэрия также пыталась остановить возведение многоэтажки. Так, город заявлял иск о признании недействительным разрешения на строительство, а также требовал остановить работы на переданном для благоустройства участке, посчитав, что на нем будут построены парковочные места для собственников будущих квартир. Иски также заявило Башкультнаследие, усмотревшее опасность для расположенного рядом с участком здания Госцирка — объекта культуры регионального значения. Приостановления работ требовал Госжилнадзор.