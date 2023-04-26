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Еще три ведомства втянули в скандал: новое в деле о стройке на месте «А-кафе» в Уфе

26 апреля 2023, 06:27
Фото: theprimeufa.ru

Госжилнадзор, Башкультнаследие и мэрию Уфы обвинили в нарушении закона о конкуренции

Поводом для этого стала попытка ведомств помешать строительству, против которого ранее выступил сам глава Башкирии.

Управление ФАС по региону обнаружило нарушения закона о защите конкуренции в действиях мэрии Уфы, республиканского Госжилнадзора и Башкультнаследия. Антимонопольщики еще в октябре прошлого года выдали ведомствам предупреждение, которое было проигнорировано, а затем возбудили административное дело.

В УФАС установили, что три ведомства пытались помешать строительству ЖК The Prime на участке возле уфимского Госцирка. 25-этажный комплекс получил скандальную известность более двух лет назад.

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Разрешение на строительство ЖК мэрия выдала еще в 2019 году — тогда собственником участка являлась Татьяна Уварова. В ноябре 2021 года стало известно о протестах жителей Уфы в связи с планирующимся строительством на участке возле Госцирка. Недовольство было связано с тем, что в районе и так не хватает социальной инфраструктуры.

В том же месяце прокуратура Уфы внесла представление возглавлявшему тогда мэрию Сергею Грекову, потребовав отозвать разрешение на строительство высотки. Претензии были связаны с тем, что еще в 2019 году собственник земельного участка под зданием ресторана Татьяна Уварова изменила вид его использования с «развлечений и общественного питания» на «многоэтажную многоквартирную жилую застройку». Прокуратура посчитала, что процедуру провели с нарушением законодательства и без общественных обсуждений.

В мэрии тогда заявляли, что собственник участка может возводить на нем здания и сооружения, перестраивать и сносить, разрешать строительство другим лицам, если при этом соблюдаются градостроительные и строительные нормы и правила, а также требования о целевом назначении земель.

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В сентябре 2022 года в резкой критикой проекта выступил Радий Хабиров, заявивший мэру Уфы, что это на нем лежит ответственность за скандальную стройку. Глава региона тогда подчеркнул, что считает неправильным выдачу разрешения на строительство и потребовал разобраться в будущем этого дома.

Суды отказали

На сегодня право возводить высотку принадлежит Специализированному застройщику «Проспект». Помимо участка под строительство жилого комплекса компания также получила от мэрии смежный участок площадью 6,36 тыс. кв. м — для благоустройства территории.

Госжилнадзор в 2021 и 2022 году выдавал мэрии предостережения о незаконности корректировок в разрешение на строительство, мэрия также пыталась остановить возведение многоэтажки. Так, город заявлял иск о признании недействительным разрешения на строительство, а также требовал остановить работы на переданном для благоустройства участке, посчитав, что на нем будут построены парковочные места для собственников будущих квартир. Иски также заявило Башкультнаследие, усмотревшее опасность для расположенного рядом с участком здания Госцирка — объекта культуры регионального значения. Приостановления работ требовал Госжилнадзор.

Антимонопольное ведомство усмотрело несколько «странностей» в действиях трех ведомств. Так, например, Башкультнаследие проводило проверку законности строительства рядом с цирком по обращению некого гражданина. В этой жалобе не было указано место работы этого человека, но в письме к вице-премьеру правительства Башкирии оно указывается. Также представитель Башкульнаследия дал указание готовить иск в суд на основании одного только обращения, еще не установив фактов нарушения законодательства.

«Цепочка последовательных действий, совершенных Государственным комитетом, Администрацией и Управлением по государственной охране объектов культурного наследия позволила сделать вывод о наличии в действиях перечисленных лиц признаков нарушения закона о защите конкуренции», — говорится в решении УФАС.

В контролирующем органе пришли к выводу, что изменение вида разрешенного использования участка было законным. На момент выдачи собственнику участка градостроительного плана для здания Госцирка не была установлена защитная зона объектов культурного наследия. Кроме того, в УФАС, опираясь на выводы экспертов, отмечают, что стройка не повлияет на сохранность здания Госцирка.

Как сообщал Mkset, ранее мэрия не смогла вернуть предоставленный ею в использование участок, который располагается по соседству с застраиваемым. Юристы не смогли убедить Арбитражный суд Башкирии в намерении компании организовать там парковку вместо благоустройства территории. Первая инстанция сочла, что доказательств этому не представлено. Обжаловать решение не удалось — 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил его без изменения.

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