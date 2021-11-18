Власти раскрыли застройщика территории на месте легендарного «А-кафе» в центре Уфы

— Также в соответствии с гражданским законодательством собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка, — добавили в мэрии.