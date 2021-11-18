Власти раскрыли застройщика территории на месте легендарного «А-кафе» в центре Уфы

Территория, на которой раньше находилось снесенное «А-кафе», по данным мэрии Уфы, принадлежит Уваровой Татьяне Борисовне. 3 ноября, как уточнили власти, Уварова передала данный земельный участок в аренду с правом выкупа компании «Специализированный Застройщик «Проспект». Известно, что аренда действует с 29.10.2021 года по 31.12.2024 года и дает разрешение на строительство жилых многоэтажек. Власти заявили, что передача земли Уваровой «Проспекту» не нарушает российское законодательство.
— Также в соответствии с гражданским законодательством собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка, — добавили в мэрии.
По данным мэрии, проектная документация застройщика прошла корректировку в 2020 году.
— Документально подтверждено наличие существенного изменения технико-экономических показателей объекта в сторону уменьшения основных параметров, позволившее привести к нормативному значению предельные параметры разрешенного строительства, соответствие документации требованиям градостроительного регламента Согласно раздела 2.1.5 «Технико-экономические показатели ОКС» положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, подготовленного ООО «Торговый Дом «Партнер», — добавили в администрации города.
По данным системы «СПАРК», компания «Проспект» зарегистрирована 28 октября, директором является Айдар Гуфранов, бенефициаром Елена Тулеганова. Гуфранов также совладельцем крупной стройфирмы «СУ № 1» и директором СЗ «ГК СУ-1», Тулеганова указана директором ООО «Стройинвест» и ООО «ПКС», а также имеет доли в ряде других строительных компаний
Компания «СУ № 1» занимается строительством Республиканского центра детской онкологии и гематологии при РДКБ по госконтракту на сумму в 1,5 млрд рублей. «СУ № 1» подозревали в уклонении от исполнения данного контракта, но в сентябре компания оспорила это через суд. Также фирма строит школу в Учалах стоимостью 766 тысяч рублей.
Напомним, легендарное «А-кафе» окончательно снесли 6 ноября. Хозяин «А-кафе», известный уфимский предприниматель Владимир Глухов, скончался от остановки сердца в 2014 году в республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов во время работы на посту главы столичной администрации не раз выражал тревогу в связи с тем, что развлекательный комплекс «А-кафе» был построен в 90-е годы прямо над центральной городской тепломагистралью.
Уфимцы отнеслись негативно к новости о застройке данной территории. Они создали петицию на имя главы Башкирии Радия Хабирова и потребовали «запретить строительство любых жилых домов на территории бывшего А-кафе», «отозвать градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство, если они были ранее выданы», а также реконструировать здание Госцирка к 450-летнему юбилею столицы.