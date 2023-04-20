Мэрия Уфы снова проиграла иск о строительстве дома на месте «А-Кафе»

Как сообщал РБК Уфа, спор вокруг строительства высотки на месте снесенного ночного клуба «А-Кафе» рядом с Госцирком начался в августе 2022 года. Тогда на площадке начались строительные работы — СЗ «Проспект» объявил о начале возведения жилого комплекса бизнес-класса The Prime. Администрация попыталась остановить строительство в рамках иска — мэрия ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в отношении СЗ «Проспект» в виде запрета продолжать работы на площадке и заключать договоры долевого участия. Однако и этого сделать не удалось: суды пришли к выводу, что застройщик формально не является участником спора.