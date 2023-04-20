Мэрия Уфы снова проиграла иск о строительстве дома на месте «А-Кафе»

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Published Сегодня, 10:20
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Администрация Уфы не смогла добиться отмены решения Арбитражного суда Башкирии по спору вокруг строящегося жилого комплекса The Prime на месте снесенного ночного клуба «А-Кафе». 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске накануне, 18 апреля, оставил в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, постановление вступило в силу.
Ранее в январе 2023 года Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии в удовлетворении иска к министерству земельных и имущественных отношений РБ. Администрация требовала признать недействительным решение управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) Уфы от 2019 года, по которому город передал предпринимательнице Татьяне Уваровой участок площадью 0,6 гектара на проспекте Октября, рядом с Госцирком и снесенным «А-Кафе». В 2022 году на соседнем участке, принадлежащем ей на праве собственности, началось строительство ЖК The Prime специализированного застройщика «Проспект».
Мэрия не могла напрямую запретить компании строить высотку на знаковом месте. Поэтому городские власти попытались отменить свое решение трехлетней давности о передаче соседнего со стройкой земельного участка. Юристы администрации настаивали на том, что предпринимательница якобы нарушает разрешенный вид использования земли — участок предназначен для благоустройства, а по данным администрации, застройщик решил поставить на арендованной земле парковку для жильцов будущего дома. Однако в суде эти доводы не получили подтверждения.
«В материалы дела ООО “Специализированный застройщик “Проспект” представлен концептуальный проект прогулочного парка культуры и отдыха им. М. Гафури, согласно которому на спорной территории земель запроектирована реконструкция парка для общественного использования. Сведения о размещении на его территории автостоянок или парковок данный план не содержит», — говорится в январском решении башкирского Арбитража.
Апелляционная инстанция согласилась с данными выводами.
Как сообщал РБК Уфа, спор вокруг строительства высотки на месте снесенного ночного клуба «А-Кафе» рядом с Госцирком начался в августе 2022 года. Тогда на площадке начались строительные работы — СЗ «Проспект» объявил о начале возведения жилого комплекса бизнес-класса The Prime. Администрация попыталась остановить строительство в рамках иска — мэрия ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в отношении СЗ «Проспект» в виде запрета продолжать работы на площадке и заключать договоры долевого участия. Однако и этого сделать не удалось: суды пришли к выводу, что застройщик формально не является участником спора.
По данным на сайте проекта, жилой комплекс The Prime представляет собой 25-этажный дом из кирпича и монолита с подземным паркингом. Срок сдачи объекта запланирован на третий квартал 2025 года, то есть через три года после старта строительства. В настоящее время застройщик продает квартиры в будущем ЖК. Возведение объекта ведется высокими темпами, на сегодняшний день подрядчики ведут монолитные работы уже на уровне шестого этажа.