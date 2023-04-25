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На парковке в центре Уфы дрифтовал горящий грузовой автомобиль полный сена

25 апреля 2023, 03:34
Фото: МЧС по Башкирии

В Уфе на парковке ТРЦ «Июнь» грузовик с горящим сеном тушил себя на ходу дрифтом

Водитель скидывал горящие тюки с сеном находясь в движении.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео странного пожара на парковке ТРЦ «Июнь» по улице Комсомольская в Уфе. Грузовой автомобиль с горящими тюками сена на нем на видео разъезжает по парковке, пытаясь «стряхнуть» горящую поклажу и как минимум от части горящего сена избавиться ему удается.

Видео: telegram-канал @BDTPRB

Mkset обратился в пресс-службу МЧС по Башкирии, чтобы прояснить дальнейшую судьбу грузовика и выяснить причины странного пожара.

UPD. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что утром 25 апреля в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о горение тюков сена на парковке ТРЦ «Июнь» в Уфе. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, которые произвели тушение горящего сена, пожар ликвидирован на площади 30 кв.метров. Пострадавших нет.

Проезжая по Комсомольской водитель Митцубиси FUSO увидел, что у него загорелось сено. После чего он решил выгрузить сено на парковку перед торговым центром и делал это не иначе как дрифтуя, к счастью на пустой парковке.

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