В одном из районов Башкирии среди тех, кто вакцинируется от COVID-19, разыграют сено

После того как в столице Башкирии среди вакцинированных в определенный срок граждан разыграли квартиру, мотивационные ставки стали неуклонно снижаться. Для тех, кто вакцинируется в самом большом в ПФО мобильном центре вакцинации с 14 июля по 28 августа разыгрывают 86 путевок в санатории Башкирии. Даже килограммом сахара поощряли жителей Уфы, сделавших вакцинацию в мобильном пункте на Цыганской поляне в Уфе в конце июля.
В районах Башкирии жителей также поощряют, к примеру на сайте администрации Аскинского района появилась информация о том, что среди вакцинированных в период с 11 по 21 августа жителей села разыграют призы. Акция поощрения запущена в рамках проекта «Здоровое село». Называется акция «Вакцинируйся – получи сено!» и предназначена для жителей сельских поселений, у которых имеется подсобное хозяйство.
Для того, чтобы стать претендентом на получение ценного приза сельчанам нужно привиться первым компонентом вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней, в период с 11 до 21 августа. Список участников, то есть вакцинированных в заданный период предоставит Аскинская ЦРБ. А сам розыгрыш состоится в зале районной администрации уже 24 августа, где с помощью жеребьевки и определят троих победителей.