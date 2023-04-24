Хабиров в выходной день прогулялся с детьми на Советскую площадь и ужаснулся

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров после доклада о том, как в республике проходят весенние работы по благоустройству муниципалитетов после зимы перешел к конкретике и рассказал о том, что лично его возмутило в самом центре Уфы.
— У нас ГУП УАЗом (Государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» — прим ред.) кто командует? Я что хочу сказать, ГУП УАЗ дождется. Так сложилось, что Советская площадь рядом с тем местом, где я живу. У меня маленькие дети, я с ними гуляю на площади. Я вчера прогулялся туда, напротив площади у памятника Максиму Горькому у школы, там есть кусочек газона. Что, какие-то особые колючки выращивают в центре Уфы? Нельзя эти 20 квадратных метров газона привести в порядок? — задал вопрос глава республики.
В ответ Хабирову глава Минземимущества Башкирии Наталья Полянская сообщила, что это не территория ГУП УАЗ и не их зона ответственности, однако пообещала привести территорию в порядок. Однако стоит отметить, что прилюдно ответственного за территорию так и не назвали.
— Это центральная площадь. Я ж не должен как овчарка все время ходить и ругаться. Наведите порядок, пожалуйста. И вообще все, что касается территории ухода за правительственными учреждениями, должно быть на высшем уровне. Мы должны пример показывать. Сегодня же исправьте ситуацию, там работы на полчаса, — отрезал Радий Хабиров.
Напомним, благоустройство Советской площади обошлось более чем в миллиард рублей. Сейчас на ней установлен памятник легендарному генералу Минигали Шаймуратову, на площади встречают и провожают участников СВО, также там проводятся многие государственные торжества и церемонии.