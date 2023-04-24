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Хабиров в выходной день прогулялся с детьми на Советскую площадь и ужаснулся

24 апреля 2023, 08:15
Фото: 1MI

Хабиров ужаснулся состоянием «министерской» клумбы у Советской площади

Глава Башкирии поразился тому, что 20 «квадратов» на площади в центре города покрыты колючками.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров после доклада о том, как в республике проходят весенние работы по благоустройству муниципалитетов после зимы перешел к конкретике и рассказал о том, что лично его возмутило в самом центре Уфы.

— У нас ГУП УАЗом (Государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» — прим ред.) кто командует? Я что хочу сказать, ГУП УАЗ дождется. Так сложилось, что Советская площадь рядом с тем местом, где я живу. У меня маленькие дети, я с ними гуляю на площади. Я вчера прогулялся туда, напротив площади у памятника Максиму Горькому у школы, там есть кусочек газона. Что, какие-то особые колючки выращивают в центре Уфы? Нельзя эти 20 квадратных метров газона привести в порядок? — задал вопрос глава республики.

В ответ Хабирову глава Минземимущества Башкирии Наталья Полянская сообщила, что это не территория ГУП УАЗ и не их зона ответственности, однако пообещала привести территорию в порядок. Однако стоит отметить, что прилюдно ответственного за территорию так и не назвали.

— Это центральная площадь. Я ж не должен как овчарка все время ходить и ругаться. Наведите порядок, пожалуйста. И вообще все, что касается территории ухода за правительственными учреждениями, должно быть на высшем уровне. Мы должны пример показывать. Сегодня же исправьте ситуацию, там работы на полчаса, — отрезал Радий Хабиров.

Напомним, благоустройство Советской площади обошлось более чем в миллиард рублей. Сейчас на ней установлен памятник легендарному генералу Минигали Шаймуратову, на площади встречают и провожают участников СВО, также там проводятся многие государственные торжества и церемонии.

Месяц содержания Советской площади в Уфе обойдется бюджету региона в 1 миллион рублей
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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