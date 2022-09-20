Сотней миллионов больше: реконструкция Советской площади в Уфе подорожала на 90 млн

Кроме того, в июле текущего года Управление комунального хозяйства и благоустройства мэрии заключило еще одни контракт на 94,4 млн рублей на благоустройство территории Советской площади, прилегающей к памятнику и колоннаде. В смету заказчик включил такие работы, как разборка брусчатых тротуаров, валка деревьев, корчевка, расчистка площадей от кустарника и мелколесья, демонтаж 30 скамеек и урн, разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом, различные бетонные работы установка гранитных ступеней и устройство асфальтобетонного покрытия. К тому времени на площади уже не оставалось ни скамеек, ни деревьев и кустарников, брусчатку там давно выломали.