Сотней миллионов больше: реконструкция Советской площади в Уфе подорожала на 90 млн

Советская площадь — очень важный проект для главы Башкирии Радия Хабирова, о чем он сам неоднократно говорил — превратилась в долгострой. Причиной этому стал пересмотр первоначальных планов — вокруг памятника генералу Шаймуратову, по настойчивым просьбам четырех академиков художеств, решили установить колоннаду. В итоге уже уложенную брусчатку сломали, высаженные растения выкорчевали, демонтировали фонари и скамейки.
Между тем обновить саму площадь планировали еще в 2020 году, а памятник генералу Шаймуратову — установить в 2021 году. Но пока работа над установкой колоннады также еще не закончена. Перенесенное в очередной раз торжественное открытие намечено на 11 октября, в День республики.
На площади уже начали монтировать памятник генералу Шаймуратову — установили два барельефа, конную статую пока еще не доставили. В самом конце истекшей недели глава Башкирии решал за студентов ближайших вузов, какую именно деталь памятника они будут тереть наудачу перед экзаменами, и предложил для этих целей использовать сапог на ноге маленького Шаймуратова, запечатленного на барельефе. Впрочем, до самой конной статуи все равно будет не дотянуться.
Проанализировав открытые данные на портале госзакупок, Mkset пришел к выводу, что стоимость этого объекта для республиканского и городского бюджета перевалила за миллиард рублей. Мы посчитали суммы, которые выделялись на реконструкцию Советской площади из бюджетов Башкирии и Уфы за прошедшие два года.
Самый первый контракт, касающийся реконструкции Советской площади, был заключен в мае 2020 года. Его стоимость составила 291,5 млн рублей. Ими оплатили работы по благоустройству сквера на самой площади, а также еще трех: перед БГПУ с памятником Акмулле, сквера БГПУ «Студенческий» и сквера перед музыкальной школой № 1.
Второй контракт на капитальный ремонт самой площади, а также улицы Советской на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пушкина и улицы Пушкина на участке от Ленина до Цюрупы заключили в июле. Его стоимость составила 245,6 млн рублей.
Стоимость памятника с установкой составила 66,7 млн рублей, каждого из двух барельефов — 32,9 млн. Колоннада обошлась в 143,97 млн рублей.
Кроме того, в июле текущего года Управление комунального хозяйства и благоустройства мэрии заключило еще одни контракт на 94,4 млн рублей на благоустройство территории Советской площади, прилегающей к памятнику и колоннаде. В смету заказчик включил такие работы, как разборка брусчатых тротуаров, валка деревьев, корчевка, расчистка площадей от кустарника и мелколесья, демонтаж 30 скамеек и урн, разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом, различные бетонные работы установка гранитных ступеней и устройство асфальтобетонного покрытия. К тому времени на площади уже не оставалось ни скамеек, ни деревьев и кустарников, брусчатку там давно выломали.
В сентябре был заключен еще один контракт на устройство освещения пешеходной зоны, прилегающей к Советской площади — его стоимость по итогам торгов составила 81,2 млн рублей.
И уже буквально на днях состоялись еще одни торги на… очередное благоустройству территории Советской площади. По итогам конкурсных процедур стоимость работ составила 90,1 млн рублей. В перечень обязанностей исполнителя входит устройство плитного покрытия из гранита, ливневой канализации, стационарной сцены, установка бортовых камней и переустройство канализационных колодцев. Кроме того, он должен высадить деревья и газон, провести электромонтажные работы, переустроить вентиляцию и системы акустики, установить болларды (устройства для временного перекрытия проезжей части) и малые архитектурные формы, а также организовать точку доступа в интернет. Работы по этому контракту необходимо выполнить до конца марта 2023 года. Именно тогда проект, если вновь ничего не случится, будет завершен.
Таким образом, общая стоимость затрат на объект превысила 1 млрд рублей.
На эти средства можно было возвести небольшую больницу или много ФАПов. Последние, например, обходились бюджету всего в 3 млн рублей. На два ковид-госпиталя в Сибае и Туймазах потратили 2,5 млрд рублей.
Школа в Кузнецовском затоне, которую никак не могут достроить, стоила 2,6 млрд рублей. Даже на часть этих средств (например, отказавшись от колоннады и переделок) можно было бы построить одну небольшое образовательное учреждение — судя по многочисленным жалобам жителей Башкирии, их в республике по-прежнему не хватает. Школа с детским садом в селе Аскарово, по планам Управления капстроительства РБ, обойдется в сумму до 677,2 млн рублей.
На капитальный ремонт школы в селе Мишкино планируют потратить до 78 млн рублей — и это не самый дешевый ремонт. Капремонт детского сада стоил бы около 30 млн рублей. Часть сэкономленных на реконструкции средства можно было бы направить на ремонт кровли в детском саду в селе Первомайский Благоварского района. Или хотя бы часть миллионов потратить на ремонт в парке имени Аксакова — часть его территории благоустроят на федеральные деньги по результатам голосования по проекту формирования комфортной городской среды, но это совсем небольшой участок вблизи озера.
Вместо колоннады можно было бы оплатить мероприятия по охране памятников архитектуры на улице Октябрьской революции, которые подозрительно часто горят. Или выделить часть средств на развитие Непейцевского дендропарка, где собраны редкие растения…
Примечательно, что в процессе реконструкции первоначальная идея — создать в городе парадную просторную площадь — очень сильно трансформировалась. Сможет ли Советская площадь вместить большое число горожан, принимать городские мероприятия, не помешает ли этому объемная колоннада, станет известно после окончания всех работ, ждать которого осталось еще несколько месяцев.