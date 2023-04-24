Мальчика из Башкирии, изувеченного ранее топором, доставили для лечения в Москву

По версии следствия, между мужчиной и подростком неоднократно возникали конфликты на бытовой почте, в результате чего у него возникла личная неприязнь к мальчику. Как рассказал сам нападавший, мальчик якобы плохо справлялся с работой по хозяйству, игнорировал замечания и пререкался. В суде мужчина, серьезно ранивший ребенка и уже подозреваемый в покушении на убийство малолетнего, заявил, что хотел всего лишь проучить мальчика.