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Мальчика из Башкирии, изувеченного ранее топором, доставили для лечения в Москву

24 апреля 2023, 09:11
Фото: 1MI
Тяжелые травмы нанес ребенку супруг его сестры, захотевший таким образом «проучить» мальчика

12-летнего мальчика, которого ранее серьезно ранил топором супруг его сестры, доставили для лечения в Москву. Подростка транспортировали санавиацией в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии эту субботу, 22 апреля. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, решение о привлечении специалистов федерального центра было принято с учетом полученных ребенком травм. Подчеркивается, что объем полученных повреждений очень значительный.

— В субботу пациент доставлен санавиацией в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. <…> Помощь на уровне ЦРБ и ГБУЗ РДКБ оказана своевременно и полноценно. Учитывая характер полученных травм, на этапе восстановительного лечения будут привлечены специалисты федерального центра. Отметим, что с первого дня наши врачи были на связи с врачами Центра неотложной детской хирургии и травматологии, неоднократно проводились ТМК, тактика на всех этапах оказания помощи согласована, — прокомментировали в Минздраве.

Напомним, инцидент произошел в Стерлибашевском районе Башкирии 3 апреля. 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка, нанося тому удары по рукам и ногам. Ребенка удалось спасти вовремя вмешавшимся родственникам. Примечательно, что после содеянного мужчина попытался скрыться и свести счеты с жизнью.

По версии следствия, между мужчиной и подростком неоднократно возникали конфликты на бытовой почте, в результате чего у него возникла личная неприязнь к мальчику. Как рассказал сам нападавший, мальчик якобы плохо справлялся с работой по хозяйству, игнорировал замечания и пререкался. В суде мужчина, серьезно ранивший ребенка и уже подозреваемый в покушении на убийство малолетнего, заявил, что хотел всего лишь проучить мальчика.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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