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В Башкирии мужчина с топором напал на 12-летнего мальчика

3 апреля 2023, 08:33
Фото: 1MI
Ребенок госпитализирован.

В Стерлибашевском районе на 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка. Удары мужчина наносил по рукам и ногам.  После содеянного мужчина попытался свести счеты с жизнью, сообщает СК Башкирии. 

Известно, что в происходящее вмешались родственники, они остановили 27-летнего мужчину, однако тот убежал и потерял сознание посреди дороги. Очевидцы доставили его в больницу, куда уже прибыли сотрудники полиции. 

Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». По версии следствия, между мужчиной и подростком, который является брат его супруги, часто возникали бытовые конфликты, в результате чего у него возникла личная неприязнь к несовершеннолетнему.

— В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, — добавили в пресс-службе СК Башкирии.

Между тем, состояние 12-летнего мальчика медики оценивают как крайне тяжелое, сейчас он находится в реанимации. В пресс-службе Минздрава сообщили, что в район выезжала бригада врачей РДКБ, операция длилась всю ночь.

#Элина Сайфранова
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