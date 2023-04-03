В Башкирии мужчина с топором напал на 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Стерлибашевском районе на 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка. Удары мужчина наносил по рукам и ногам. После содеянного мужчина попытался свести счеты с жизнью, сообщает СК Башкирии.
Известно, что в происходящее вмешались родственники, они остановили 27-летнего мужчину, однако тот убежал и потерял сознание посреди дороги. Очевидцы доставили его в больницу, куда уже прибыли сотрудники полиции.
Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». По версии следствия, между мужчиной и подростком, который является брат его супруги, часто возникали бытовые конфликты, в результате чего у него возникла личная неприязнь к несовершеннолетнему.
— В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, — добавили в пресс-службе СК Башкирии.
Между тем, состояние 12-летнего мальчика медики оценивают как крайне тяжелое, сейчас он находится в реанимации. В пресс-службе Минздрава сообщили, что в район выезжала бригада врачей РДКБ, операция длилась всю ночь.