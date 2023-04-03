В Башкирии мужчина с топором напал на 12-летнего мальчика

Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». По версии следствия, между мужчиной и подростком, который является брат его супруги, часто возникали бытовые конфликты, в результате чего у него возникла личная неприязнь к несовершеннолетнему.