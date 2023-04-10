Появились новые данные о состоянии мальчика из Башкирии, изрубленного топором

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Стерлибашевском районе Башкирии на прошлой неделе произошел вопиющий случай. Там на 12-летнего мальчика в бане напал его родственник, а именно 27-летний муж его сестры. Как позже мужчина объяснил в суде, топором он решил «повоспитывать» мальчика, который по его мнению плохо работал по хозяйству, а таже либо не реагировал на замечания, либо же отвечал колкостями.
В любом случае теперь свои педагогические таланты 27-летний «воспитатель» сможет продемонстрировать в СИЗО, куда его и отправил суд на время следствия. 12-летняя же жертва мужчины оперативно на вертолеты был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе, на протяжении ночи хирурги боролись за жизнь ребенка, операция длилась всю ночь. После нее Тимур находился под наблюдением врачей.
Сегодня уже можно сказать о том, что наблюдаются улучшения в состоянии ребенка. В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset сообщили, что есть положительная динамик, с ИВЛ мальчика сняли. Однако сознание у него пока спутанное.
Напомним, о жертве собственного родственника сразу после произошедшего писал и глава Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов, он пожелал мальчику скорейшего выздоровления и дал ребенку исключительно положительные характеристики.
— Жизнь Тимура, активного, жизнерадостного, способного, увлекающегося спортом мальчика, в этот роковой день разделилась на «до» и «после», — написал 5 апреля глава района и подчеркнул, что власти следят за состоянием ребенка и готовы оказать всю необходимую помощь.