Появились новые данные о состоянии мальчика из Башкирии, изрубленного топором

В Стерлибашевском районе Башкирии на прошлой неделе произошел вопиющий случай. Там на 12-летнего мальчика в бане напал его родственник, а именно 27-летний муж его сестры. Как позже мужчина объяснил в суде, топором он решил «повоспитывать» мальчика, который по его мнению плохо работал по хозяйству, а таже либо не реагировал на замечания, либо же отвечал колкостями.