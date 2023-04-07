Стала известна причина нападения взрослого с топором на 12-летнего ребенка в Башкирии

По версии следствия, между мужчиной и подростком часто возникали бытовые конфликты, в результате чего у него возникла личная неприязнь к мальчику. В Стерлитамакском городском суде, где 27-летнему мужчине избирали меру пресечения, он раскрыл их подробности и суть конфликтов. Его разъяснения опубликовали журналисты «КП-Уфа».