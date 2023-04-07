Стала известна причина нападения взрослого с топором на 12-летнего ребенка в Башкирии

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:57
3 апреля Башкирию сотрясла новость о том, что 27-летний житель Стерлибашевского района напал с топором на 12-летнего брата своей жены. Мужчина едва не зарубил мальчика в бане, однако ребенка удалось спасти и на вертолете санавиации доставить в Уфу, сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
По версии следствия, между мужчиной и подростком часто возникали бытовые конфликты, в результате чего у него возникла личная неприязнь к мальчику. В Стерлитамакском городском суде, где 27-летнему мужчине избирали меру пресечения, он раскрыл их подробности и суть конфликтов. Его разъяснения опубликовали журналисты «КП-Уфа».
Так, 27-летний мужчина полагал, что мальчик-подросток плохо выполнял работу по хозяйству, а в ответ на замечания крепкого хозяйственника либо никак не реагировал, либо начинал переговариваться. В суде изувер серьезно ранивший ребенка и уже подозреваемый в покушении на убийство малолетнего заявил, что хотел всего лишь проучить мальчика.
— Сколько раз он надо мной издевался, — заявил мужчина в суде.
Напомним, после содеянного родственник-”воспитатель» пытался свести счеты с жизнью, но его остановили и передали медикам.