Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется во время весеннего призыва 2023 года. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.
Сообщается, что помимо этого призывников также будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и через телефонные звонки.
— Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый, — прокомментировал Максим Локтев.
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках 13 апреля. Согласно новому закону, повестки начнут рассылать в личные кабинеты призывников на портале «Госуслуг». При этом отмечается, что юридически электронные повестки приравнены к бумажным, которые вручаются под подпись.
Также ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы сделал несколько важных заявлений о проведении призывных мероприятий в 2023 году. В частности, они касаются обеспечительных мер для граждан, уклоняющихся от воинской службы, а также получения электронных повесток.