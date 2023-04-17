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Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва

17 апреля 2023, 15:25
Фото: 1MI
Также военнообязанных будут оповещать о необходимости явиться в военкомат через СМС и телефонные звонки

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется во время весеннего призыва 2023 года. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Сообщается, что помимо этого призывников также будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и через телефонные звонки.

— Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый, — прокомментировал Максим Локтев.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках 13 апреля. Согласно новому закону, повестки начнут рассылать в личные кабинеты призывников на портале «Госуслуг». При этом отмечается, что юридически электронные повестки приравнены к бумажным, которые вручаются под подпись.

Также ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы сделал несколько важных заявлений о проведении призывных мероприятий в 2023 году. В частности, они касаются обеспечительных мер для граждан, уклоняющихся от воинской службы, а также получения электронных повесток.

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#Азамат Нухов#Общество
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