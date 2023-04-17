Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва

Также ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы сделал несколько важных заявлений о проведении призывных мероприятий в 2023 году. В частности, они касаются обеспечительных мер для граждан, уклоняющихся от воинской службы, а также получения электронных повесток.