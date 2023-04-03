Власти сделали новое заявление по поводу Госуслуг и частичной мобилизации в Башкирии

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев дал комментарии по исчезнувшей из «Госуслуг» кнопке удаления. Ранее журналисты заметили, что 31 марта возможность удаления страницы на портале перенесли в офф-лайн и сделать это стало возможно только при личной явке в МФЦ.
В одном из профильных чатов в telegram MIT — Мы ИТ министр цифрового развития Ро Максут Шадаев прояснил ситуацию в связи с последними изменениями на портале «госуслуг» и подчеркнул, что они не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, в тоже время на «Госуслугах» если и нельзя онлайн удалить аккаунт, но можно отписаться от сообщений от государственных органов.
— Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов, — сообщил Максут Шадаев.
Напомним, 31 марта Минобороны сделало заявление о рассылке повесток жителям Башкирии с 1 апреля, причем рассылаться будут они и в электронном формате. В тот же день, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая будет приходить в электронном виде через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявление Юрия Швыткина опроверг, сообщив, что в действующем законе нет повесток через «Госуслуги».