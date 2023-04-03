Власти сделали новое заявление по поводу Госуслуг и частичной мобилизации в Башкирии

В одном из профильных чатов в telegram MIT — Мы ИТ министр цифрового развития Ро Максут Шадаев прояснил ситуацию в связи с последними изменениями на портале «госуслуг» и подчеркнул, что они не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, в тоже время на «Госуслугах» если и нельзя онлайн удалить аккаунт, но можно отписаться от сообщений от государственных органов.