Что делать, если жителю Башкирии пришла электронная повестка на «Госуслугах»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:26
В минувший вторник, 11 апреля, депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли пакет поправок к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Основное введение — едином реестре военнообязанных, который будет напрямую связан с порталом Госуслуг. Касаются изменения всех категорий призывников и военнообязанных, в том числе и тех, кого призывают по мобилизации. Кроме того, граждан России ждет следующие изменения:
Важно, повестка направленная заказными почтовыми отправлениями будет считаться врученной спустя 7 дней после отправки заказного письма. Электронная повестка будет считаться врученной сразу после ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Если же у гражданина нет аккаунта на портале, то спустя семь дней после появления документа в «реестре повесток» будет считаться, что повестка была вручена.
Подобная практика доставки извещений через «Госуслуги» в России уже есть. Как рассказал Mkset член адвокатской палаты Республики Башкортостан Роман Петров, на данный момент работает система доставки повесток на судебные заседания.
— Людей, у которых подключены «Госуслуги», суды извещают заказным письмом через этот портал. Оно считается принятым с того момента, как повестка поступила — неважно было ли оно открыто или нет. Просто есть факт, что она направлена, — Роман Петров.
Адвокат предполагает, что аналогичным образом ситуация будет развиваться и с повестками о явке в военкомат.
Согласно принятым правкам в федеральный закон, в отношении гражданина вводится ряд ограничений с первых дней вручения повестки.
Одно из наиболее важных — запрет на выезд из страны. Вводиться он будет сразу после того, как повестка будет считаться врученной. Данное решение принимает военный комиссар, он же должен будет внести информацию в реестр воинского учета и подтвердить цифровой подписью. Решение можно оспорить в суде, но на время разбирательства ограничение на выезд будет действовать.
Тем, кто по каким-либо причинам не явились в военкомат в течение 20 дней после указанной в повестке даты, будет запрещено водить машину, получать кредит, продавать и покупать недвижимость, регистрироваться в качестве самозанятого и ИП. Предполагается, что уведомления о введенных запретов будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».
Еще не так давно функция «удалить аккаунт» на «Госуслугах» с конца марта была недоступна. В службе технической поддержки сервиса Mkset тогда заявляли, что удаление аккаунта возможно только в случае личной явки в МФЦ. Заработала функция уже только в апреле.
Отметим, что поправки пока только приняты Госдумой, утверждены в законе они будут только после того, как документ подпишет президент РФ.