Что делать, если жителю Башкирии пришла электронная повестка на «Госуслугах»

Одно из наиболее важных — запрет на выезд из страны. Вводиться он будет сразу после того, как повестка будет считаться врученной. Данное решение принимает военный комиссар, он же должен будет внести информацию в реестр воинского учета и подтвердить цифровой подписью. Решение можно оспорить в суде, но на время разбирательства ограничение на выезд будет действовать.