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В Башкирию пришло потепление до +16 градусов и ветер стих до умеренного

18 апреля 2023, 03:38
Фото: 1MI
Существенных осадков по республике в ближайшие три дня не ожидают.

В Башкирии наконец стихает ветер, который еще несколько дней назад срывал со зданий фасады и переворачивал машины. В ближайшие три дня, с 18 по 20 апреля дневная температура по республике прогнозируется от 11 до 16 градусов.

18 апреля не прогнозируют осадков, ветер будет, но умеренный юго-западный. Ночью температура будет колебаться у минуса, от -2 до 3 градусов. Местами опустится до -7.

В среду 19 апреля по республике прогнозируется небольшой дождь, ветер все также умеренный, западный и юго-западный. Ночью температура воздуха по большей части республики не опустится ниже 0, но местами возможны заморозки до -5.

В четверг, 20 апреля по Башкирии прогнозируется небольшой дождь, но только местами. Ветер при этом будет слабый, восточный, юго-восточный слабый, но днем возможны порывы до умеренного. Ночь, как и в среду, не будет морозной. от 0 до 5 и до -5 лишь местами.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Погода
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