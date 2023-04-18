В Башкирию пришло потепление до +16 градусов и ветер стих до умеренного

В четверг, 20 апреля по Башкирии прогнозируется небольшой дождь, но только местами. Ветер при этом будет слабый, восточный, юго-восточный слабый, но днем возможны порывы до умеренного. Ночь, как и в среду, не будет морозной. от 0 до 5 и до -5 лишь местами.