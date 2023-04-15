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Ураган продолжает терзать Башкирию и срывать крыши с домов

15 апреля 2023, 12:29
Фото: МЧС Башкирии
Вчера сильные порывы ветра снесли автобусную остановку, повредили несколько автомобилей, на этот раз натиск погоды не выдержали светофор, ограждения и часть кровли жилого дома.

Жители Башкирии продолжают делиться последствиями бушующего в республике урагана, из-за которого только вчера с законного места улетела остановка, а на автомобили обрушились деревья и даже ограждения для мусорных контейнеров. Как сообщали Mkset в МЧС, сильные порывы ветра будут терзать республику еще два дня с постепенным ослаблением.  

Так, под Нефтекамском в эти дни от сильного ветра пострадали самые неожиданные конструкции. В населенном пункте Михайловка очевидцы показали висящий на проводах светофор. 

Фото: Инцидент Нефтекамск // vk.com

В самом Нефтекамске по улице Строителей из-за сильного ветра сорвало часть ограждения, которая словно пушинка вылетела на проезжую часть. К счастью, дорога на тот момент была пустая. 

Видео: Видео: Инцидент Нефтекамск // vk.com

Еще вчера горожане показывали часть кровли на балконом, которая вот-вот не выдержит сильные порывы ветра. Спустя время неизбежное случилось - конструкция обвалилась и рухнула рядом с подъездом. 

Фото: Инцидент Нефтекамск // vk.com

Продолжаются разрушения и в Баймаке. В этот раз, по данным МЧС Башкирии, слетела крыша лицея-интерната на площади 250 кв. метров. К счастью, погибших и пострадавших в результате инцидента - нет. Нет разрушений и на земле.

Видео: МЧС Башкирии
Фото: МЧС Башкирии

Не обошлось в Баймакском районе и без дорожно-транспортных происшествий. По информации главы ГИБДД Башкирии, на 7 километре дороги Баймак-Амангильдино-Серманово произошло два ДТП с разницей в полчаса. 

Водители двух автомобилей марки ВАЗ-2106 допустили съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Медицинская помощь потребовалась 84-летнему водителю и его 80-летней супруге. 

Водители сообщили, что причиной ДТП стал сильный боковой ветер на данном участке дороги. 

Фото: Владимир Севастьянов // telegram

За эти дни по всей республике из-за непогоды рухнуло не один десяток деревьев. Только в Уфе, по данным Управления гражданской защиты, поступило 14 сообщений о падении деревьев и различных конструкций на автомобили, проезжие части. К счастью, в результате инцидентов никто из горожан не пострадал, чего нельзя сказать об их имуществе — 7 автомобилей получили повреждения. 

Фотографии после падения деревьев публикуют и жители Нефтекамска. 

Фото: Инцидент Нефтекамск // vk.com
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