Ураган продолжает терзать Башкирию и срывать крыши с домов

За эти дни по всей республике из-за непогоды рухнуло не один десяток деревьев. Только в Уфе, по данным Управления гражданской защиты, поступило 14 сообщений о падении деревьев и различных конструкций на автомобили, проезжие части. К счастью, в результате инцидентов никто из горожан не пострадал, чего нельзя сказать об их имуществе — 7 автомобилей получили повреждения.