mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Изображение материала

В Башкирии трагически погибла влюбленная пара

16 апреля 2023, 08:00
Мужчина попытался спасти возлюбленную из огня, но скончался, войдя в дом

В пожаре в Миякинском районе республики погибли 55-летний мужчина и 47-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщается, что в пятницу, 14 апреля, в гости к паре приехала шумная компания из 11 человек. Возгорание ранним утром заметил один из гостей. Все 11 человек сумели спастись. Дом не успела покинуть лишь 47-летняя хозяйка жилища, на помощь женщине бросился её 55-летний сожитель. Мужчина погиб, зайдя в дом.

Фото: Пресс-служба СК по РБ

По одной из версий, причиной возгорания могло послужить нарушение правил эксплуатации отопительного электроприбора на веранде. Ведётся расследование.

Читайте также:
Крупный пожар уничтожил пять зданий в Уфимском районе БашкирииВ Башкирии на трассе М-7 сгорел автобус «Башавтотранс», перевозивший 3 пассажировВ Уфе в очередной раз сгорел дом рядом с памятником архитектуры
#Азамат Нухов#Происшествия#Общество
Подпишитесь
Вьетнамские флешбеки: что удивительного нашлось на самом интернациональном рынке Уфы
Вчера, 06:54
«Концлагерь для собак»: в Белорецке прокомментировали похищения и отстрел питомцев
Вчера, 12:14
Пилот летевшего из Уфы самолёта заявил о ЧП прямо в небе
Сегодня, 09:32
В Башкирии пожаловались на автобус за 300 рублей
Сегодня, 08:13
Ветер сносит автомобили на трассах в Башкирии
Вчера, 07:17
Технологии здоровья: как IT-решения упрощают прохождение медосмотров в Уфе
14 апреля 04:05