В Башкирии трагически погибла влюбленная пара

Сообщается, что в пятницу, 14 апреля, в гости к паре приехала шумная компания из 11 человек. Возгорание ранним утром заметил один из гостей. Все 11 человек сумели спастись. Дом не успела покинуть лишь 47-летняя хозяйка жилища, на помощь женщине бросился её 55-летний сожитель. Мужчина погиб, зайдя в дом.