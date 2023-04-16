В Башкирии трагически погибла влюбленная пара

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Updated Сегодня, 09:38
В пожаре в Миякинском районе республики погибли 55-летний мужчина и 47-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сообщается, что в пятницу, 14 апреля, в гости к паре приехала шумная компания из 11 человек. Возгорание ранним утром заметил один из гостей. Все 11 человек сумели спастись. Дом не успела покинуть лишь 47-летняя хозяйка жилища, на помощь женщине бросился её 55-летний сожитель. Мужчина погиб, зайдя в дом.
По одной из версий, причиной возгорания могло послужить нарушение правил эксплуатации отопительного электроприбора на веранде. Ведётся расследование.