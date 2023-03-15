В Башкирии на трассе М-7 сгорел автобус «Башавтотранс», перевозивший 3 пассажиров

15 марта в около 17 часов в Главное управление МЧС России по Башкирии поступила информация, что в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км федеральной трассы М-7 «Волга» произошло возгорание автобуса марки Нефаз, следовавший по маршруту «Уфа-Дюртюли». Принадлежит автобус, судя по крупной надписи на его остове, госперевозчику «Башавтотранс», который не так давно угодил в коррупционный скандал.