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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Башкирии на трассе М-7 сгорел автобус «Башавтотранс», перевозивший 3 пассажиров

15 марта 2023, 13:01
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
К счастью инцидент обошелся без пострадавших.

15 марта в около 17 часов в Главное управление МЧС России по Башкирии поступила информация, что в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км федеральной трассы М-7 «Волга» произошло возгорание автобуса марки Нефаз, следовавший по маршруту «Уфа-Дюртюли». Принадлежит автобус, судя по крупной надписи на его остове, госперевозчику «Башавтотранс», который не так давно угодил в коррупционный скандал.

В салоне автобуса в момент возгорания находилось 4 человека, одним из которых водитель, всем им удалось эвакуироваться самостоятельно. Причину возгорания еще предстоит установить, прибывшим же на место пожарным оставалось лишь потушить автобус.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Новости Башкирии#Происшествия
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