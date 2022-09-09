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В Уфе в очередной раз сгорел дом рядом с памятником архитектуры

9 сентября 06:07
Фото: МЧС Башкирии
Пожар в доме № 82/2 по улице Аксакова загорелся в ночь на 9 сентября. Есть погибший, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

В Уфе в 02:05 9 сентября загорелся нежилой дом по адресу улица Аксакова № 82/2. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, в ходе тушения был обнаружит труп мужчины, личность которого пока устанавливается.

Так, на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств пожара. К слову, по соседству со сгоревшим домом находится объект культурного наследия «Домом Лопатиной».

Напомним, что в минувшее воскресенье в Уфе во второй раз загорелся дом, который также находится в непосредственной близости от объекта культурного наследия — «Усадьбы Лапиной» по адресу улица Октябрьской революции 23/1. В первый раз пожар произошел 13 августа, тогда также в ходе тушения был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Подчеркнем, что в Уфе объекты культурного наследия, как минимум до конца 2022 года, должны находиться под вооруженной охраной. Соответсвующий контракт на 2 миллиона мэрия города заключила муниципальный контракт с частным охранным предприятием «ДАН».

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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