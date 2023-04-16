Крупный пожар уничтожил пять зданий в Уфимском районе Башкирии

В тушении огня были задействованы сотрудники МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и других экстренных служб. На тушение горящих и защиту соседних строений поданы стволы, огонь удалось локализовать менее чем через час. В результате пожара огнем уничножены: бревенчатый садовый домик с мансардным этажом размером 4×4 метра, кирпичный двухэтажный садовый домик размером 7×8 метров и 3 бревенчатые бани.