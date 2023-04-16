Крупный пожар уничтожил пять зданий в Уфимском районе Башкирии

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В результате крупного пожара в Уфимском районе республики сгорели пять зданий. Сообщение о возгорании поступило ранним утром 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что при попытке самостоятельно одолеть пламя мужчина 1986 года рождения получил различные травмы. В частности, у него он получил ожоги рук и лица. Мужчину осмотрели медики, отмечается, что от госпитализации он отказался.
В тушении огня были задействованы сотрудники МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и других экстренных служб. На тушение горящих и защиту соседних строений поданы стволы, огонь удалось локализовать менее чем через час. В результате пожара огнем уничножены: бревенчатый садовый домик с мансардным этажом размером 4×4 метра, кирпичный двухэтажный садовый домик размером 7×8 метров и 3 бревенчатые бани.
Открытое горение ликвидировано, проводится проливка тлеющих очагов.