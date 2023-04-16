В Башкирии пожаловались на автобус за 300 рублей

По словам женщины, в декабре 2022 года сменился перевозчик: какое-то время все было «без нареканий», однако около двух недель ситуация изменилась. Как рассказывает Маргарита, автобусы ездят, не соблюдая расписание, которое вдобавок ко всему якобы меняется каждый день.