В Башкирии пожаловались на автобус за 300 рублей

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
К властям обратилась жительница Башкирии Маргарита А. Женщина пожаловалась на работу маршрута 122 «Авдон — Уфа».
По словам женщины, в декабре 2022 года сменился перевозчик: какое-то время все было «без нареканий», однако около двух недель ситуация изменилась. Как рассказывает Маргарита, автобусы ездят, не соблюдая расписание, которое вдобавок ко всему якобы меняется каждый день.
— О том, что автобуса не будет уже узнаем по факту, а не заранее. В будни люди опаздывают на работу и учебу. Такси до Дёмы только 300 рублей стоит — это очень дорого, — рассказывает женщина.
На обращение отреагировали в Минтрансе республики, сообщив, что приняли его в работу. Также в ведомстве пообещали связаться с Центром организации перевозок и предоставить ответ по существу до 18 апреля.