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В Башкирии пожаловались на автобус за 300 рублей

16 апреля 2023, 08:13
Фото: 1MI
Проблемы возникли с автобусом после смены перевозчика

К властям обратилась жительница Башкирии Маргарита А. Женщина пожаловалась на работу маршрута 122 «Авдон — Уфа».

По словам женщины, в декабре 2022 года сменился перевозчик: какое-то время все было «без нареканий», однако около двух недель ситуация изменилась. Как рассказывает Маргарита, автобусы ездят, не соблюдая расписание, которое вдобавок ко всему якобы меняется каждый день.

— О том, что автобуса не будет уже узнаем по факту, а не заранее. В будни люди опаздывают на работу и учебу. Такси до Дёмы только 300 рублей стоит — это очень дорого, — рассказывает женщина.

На обращение отреагировали в Минтрансе республики, сообщив, что приняли его в работу. Также в ведомстве пообещали связаться с Центром организации перевозок и предоставить ответ по существу до 18 апреля.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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