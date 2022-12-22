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Глава Башкирии назвал главные проблемы общественного транспорта в Уфе

Сегодня, 15:53
Фото: 1MI
Об это глава региона заявил сегодня, 22 декабря, в ходе интервью госСМИ.

Глава Башкирии назвал главные проблемы общественного транспортом в Уфе. Так, по словам Радия Хабирова, необходимо принять управленческие меры, в частности, «отточить» культуру водителей, а также решить вопрос с регулярностью транспорта.

— Уфа — один самых растущих городов, мы откровенно не успеваем обеспечить сообщением новые районы. Это вызывает у людей определенное недовольство. Это надо работать с «Башавтотрансом» и с частными перевозчиками. Я за то, чтобы они [частники] работали, но без нареканий. До сих ор ряд переводчиков не принимаю карту «Алга», и люди нам жалуются, — отметил Радий Хабиров.

Далее необходимо закупить новые автобусы. Так, в первом квартале 2023 года, как заявил глава, «придут новые большие автобусы». Подчеркивается, что задача — на востребованные маршруты поставить большие автобусы.

Кроме того, власти «ведут вопрос» по совершенствованию работы трамваев и смены их составов.

— Я понимаю, что нужно делать и этим занимаюсь. Мы все-таки результаты видим, — подытожил Радий Хабиров.

Также, говоря о проблеме с общественным транспортом, Хабиров пояснил, что помогать нужно больше муниципалитетам и небольшим населенным пунктам.

#Элина Сайфранова#Большое интервью Радия Хабирова
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