mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Изображение материала

В Уфе по дорогу в Дему задымился автобус, более 20 человек высадили на шоссе

8 апреля 2023, 17:46
Фото: telegram-канал "Демчане"
Людей высадили на остановке на Демском шоссе, об этом сообщил очевидец.

По словам пассажиров, задымился автобус госперевозчика «Башавтотранс», следовавший по маршруту №57 «21 больница — Дема». Инцидент произошел около 22:30.

Жители Демы не смогли быстро добраться домой. Пассажиров высадили на остановке, им придется дожидаться другого автобуса в холодное время суток — в Уфе сейчас минусовая температура.

В Уфе продолжается транспортная реформа, на которую регулярно жалуются горожане. Претензии, как правило, связаны с нехваткой рейсов и битком набитыми автобусами. Частой критике подвергают не только коммерческих перевозчиков, но и госпредприятие.

#Наталья Балыкова#Город
Подпишитесь
Стало известно, сколько дней жители Башкирии будут отдыхать на майские праздники
Сегодня, 14:04
Хабиров открыл школу в Инорсе, где учеников патриотически воспитывали мытьем полов
Сегодня, 12:45
В Уфе за дискредитацию оштрафован участник пикета перед приемной Путина
Сегодня, 12:27
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
6 апреля 11:58
Хабирову рассказали, что в Уфе учителей угрозами обязали раздавать повестки о призыве
Сегодня, 09:11
Названа дата открытия соленых озер в Соль-Илецке
Сегодня, 14:45