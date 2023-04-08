В Уфе по дорогу в Дему задымился автобус, более 20 человек высадили на шоссе

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
По словам пассажиров, задымился автобус госперевозчика «Башавтотранс», следовавший по маршруту №57 «21 больница — Дема». Инцидент произошел около 22:30.
Жители Демы не смогли быстро добраться домой. Пассажиров высадили на остановке, им придется дожидаться другого автобуса в холодное время суток — в Уфе сейчас минусовая температура.
В Уфе продолжается транспортная реформа, на которую регулярно жалуются горожане. Претензии, как правило, связаны с нехваткой рейсов и битком набитыми автобусами. Частой критике подвергают не только коммерческих перевозчиков, но и госпредприятие.