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Published Сегодня, 18:02

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Как проверить запрет на выезд из России жителю Башкирии

13 апреля 2023, 18:02
Фото: 1MI
В каких случаях жителей могут развернуть на пограничном контроле при попытке покинуть страну и как снять ограничение на выезд.

На данный момент запретить выезд из Российской Федерации могут при наличии задолженности, которая привела к открытию исполнительного производства. Как пояснил Mkset член адвокатской палаты Республики Башкортостан Роман Петров, ограничения чаще всего устанавливаются от наличия долга на сумму от 10 тысяч рублей, однако есть ряд исключений.

— Запрет устанавливается либо судебными приставами, либо по неисполненным судебным решениям. Запрет идет в основном от суммы в 10 тысяч рублей, в некоторых случаях при меньшей сумме. Кроме того, по делам о банкротстве физического лица на время процедуры реализации имущества в некоторых случаях суд имеет право по ходатайству одного из кредиторов установить запрет на выезд. Никто не отменял случаи, когда люди находятся в федеральном розыске, — пояснил адвокат Петров.

Судебные приставы могут наложить временное ограничение согласно статье 62 Федерального закона №229-ФЗ в следующих случаях:

  • Если задолженность по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам от 30 тысяч рублей и более. Если задолженность больше 10 тысяч рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, и должник не внес оплату.
  • Если задолженность по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления превышает 10 тысяч рублей.
  • Если в исполнительном документе есть требование неимущественного характера. Это, например, требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, о выселении должника или вселении взыскателя, о сносе здания, о передаче ребенка.

Как узнать о наличии запрета на выезд из РФ?

Чаще всего граждане узнают о наличии запрета на выезд из страны непосредственно на приграничном пункте. Однако есть способы сделать это заранее, например, через портал Госуслуг.

— В принципе граждане по части задолженностей обращаются в службу судебных приставов, напрямую к приставу-исполнителю, через Госуслуги. Уже оттуда можно получить информацию заблаговременно о наличии или отсутствии долга. Также, я полагаю, есть возможность обратиться в таможенные органы, — добавляет Роман Петров.

Кроме того, убедиться в отсутствии долгов можно и следующими способами:

  • Направить запрос в Банк данных исполнительных производств. Данные будут отображены, если приставы уже завели исполнительное производство по неоплаченным штрафам или другим долгам. Там же можно проверить сумму накопившегося долга.
  • Проверять почту. Копия постановления об ограничении права на выезд из страны судебные приставы направляют должнику по почте. Прийти документы могут под адресу регистрации или фактического места жительства. Если отказаться от получения уведомлений, все равно будет считаться, что должника предупредили. Это не поможет оспорить ограничение права на выезд.

Как снять запрет?

Накладывают и снимают ограничения ввиду задолженности судебные приставы. Делается это при соблюдении любого из указанных ниже условий:

  • Должник исполнил требование исполнительного документа.
  • Исполнительный документ вернули взыскателю.
  • Исполнительный документ отменили или признали недействительным.
  • Должник и взыскатель заключили мировое соглашение.
  • Взыскателем была организация, но ее исключили из ЕГРЮЛ.

В случае если долг был начислен по ошибке, необходимо предъявить подтверждающие документы. Постановление об отмене ограничения на выезд, как правило, приставы выносят на следующий день после погашения долга. Однако, чтобы покинуть страну, документ должен поступить в погранслужбу ФСБ, а предъявить копию постановления на погранконтроле будет недостаточно.

Так, не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления судебный пристав регистрирует документ в автоматизированной системе или направляет его по другим каналам. После этого гражданин может свободно выехать за границу.

Запрет на выезд из страны мужчинам в 2023 году

В начале 2023 года в сети стали распространяться сообщения о запрете на выезд из страны мужчинам. Однако информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав это "информационной уткой" и "диверсией".

Между тем на днях депутаты Госдумы приняли закон о цифровизации воинского учета, согласно которому будет введен новый способ рассылки повесток — заказным письмом или через портал «Госуслуги». Оповещения через бумажные повестки и работодателя также остаются.

В документе прописывается, что направленная в электронной форме повестка будет считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

Правки предусматривают также введение «обеспечительных» мер для тех граждан, которые решили уклониться от призыва в армию. Так, по словам председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, «гражданин не получает повестку или делает вид, что её не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат».

В противном случае в отношении него будет введено ограничение на выезд из страны и предупреждение о последующих ограничительных мерах

#Элина Сайфранова
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