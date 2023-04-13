Как проверить запрет на выезд из России жителю Башкирии

Правки предусматривают также введение «обеспечительных» мер для тех граждан, которые решили уклониться от призыва в армию. Так, по словам председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, «гражданин не получает повестку или делает вид, что её не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат».