mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Изображение материала

Ученик 4 класса уфимской гимназии воткнул в голову одноклассника карандаш

11 апреля 2023, 15:14
Фото: 1MI
Инцидент произошел в прошлую пятницу и был не единственным ЧП в школах на прошлой неделе.

В прошлую пятницу 7 апреля в Уфе произошел вопиющий инцидент среди учеников гимназии № 16. Примечательно, что кровопролитие произошло среди младшеклассников — один из детей воткнул в голову оппоненту карандаш. Однако заявления в полицию пострадавшая сторона не подала. Однако обеспокоенные родители информацию о происшествии растиражировали и она появилась у городских популярных пабликах. Данные о пятничном происшествии удалось подтвердить в городской администрации.

— В гимназии, совместно с администрацией образовательного учреждения и родителями участников инцидента, инициировали профилактический совет. В ближайшие дни пройдет собрание родителей в классе, в котором произошел конфликт, — сообщили Mkset в администрации Уфы.

Напомним, прошлая неделя в Уфе и в Башкирии запомнилась рядом происшествий в школах, одно из которых оказалось смертельным. В среду 5 апреля в школе №2 в селе Иглино 7-классница напала с ножом на одноклассниц. К счастью они серьезно не пострадали. На следующий день в городе Октябрьский произошла трагедия — во время шуточной борьбы внезапно погиб ученик 8 класса.

Читайте также:
«Забудьте навсегда»: почему 13-летняя девочка в школе в Иглино решала проблемы ножом
14-летний ученик умер на перемене в школе в городе Октябрьском
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Дети#Общество
Подпишитесь
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
Сегодня, 13:35
В Уфе более 250 человек не пришли в военкоматы без уважительной причины
Сегодня, 09:36
В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей: как она выглядит
Сегодня, 08:30
В редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция
Сегодня, 13:07
Главе скандального Уфимского района Башкирии прочат отставку в ближайшее время
Сегодня, 06:50
Будет ли новая волна мобилизации в 2023 году в России
Сегодня, 07:45