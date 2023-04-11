Ученик 4 класса уфимской гимназии воткнул в голову одноклассника карандаш

Напомним, прошлая неделя в Уфе и в Башкирии запомнилась рядом происшествий в школах, одно из которых оказалось смертельным. В среду 5 апреля в школе №2 в селе Иглино 7-классница напала с ножом на одноклассниц. К счастью они серьезно не пострадали. На следующий день в городе Октябрьский произошла трагедия — во время шуточной борьбы внезапно погиб ученик 8 класса.