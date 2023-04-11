Ученик 4 класса уфимской гимназии воткнул в голову одноклассника карандаш

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В прошлую пятницу 7 апреля в Уфе произошел вопиющий инцидент среди учеников гимназии № 16. Примечательно, что кровопролитие произошло среди младшеклассников — один из детей воткнул в голову оппоненту карандаш. Однако заявления в полицию пострадавшая сторона не подала. Однако обеспокоенные родители информацию о происшествии растиражировали и она появилась у городских популярных пабликах. Данные о пятничном происшествии удалось подтвердить в городской администрации.
— В гимназии, совместно с администрацией образовательного учреждения и родителями участников инцидента, инициировали профилактический совет. В ближайшие дни пройдет собрание родителей в классе, в котором произошел конфликт, — сообщили Mkset в администрации Уфы.
Напомним, прошлая неделя в Уфе и в Башкирии запомнилась рядом происшествий в школах, одно из которых оказалось смертельным. В среду 5 апреля в школе №2 в селе Иглино 7-классница напала с ножом на одноклассниц. К счастью они серьезно не пострадали. На следующий день в городе Октябрьский произошла трагедия — во время шуточной борьбы внезапно погиб ученик 8 класса.