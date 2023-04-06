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14-летний ученик умер на перемене в школе в городе Октябрьском

6 апреля 2023, 11:43
Фото: 1MI
Одноклассники попытались оказать мальчику первую помощь.

Сегодня, 6 апреля, в одной из школ Октябрьского в Башкирии умер 14-летний мальчик. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственного источника, подростку стало плохо во время школьной перемены.

Известно, что в школу была вызвана бригада «скорой», однако мальчик, к несчастью, скончался. На место уже выехали следователи и сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Между тем, по данным телеграм-канала Mash Batаsh, мальчику стало плохо во время драки на школьной перемене. Сообщается, что восьмиклассники якобы в шутку начали бороться, но через пару минут один из них потерял сознание. Одноклассник попытался оказать первую помощь мальчику, сделал ему искусственное дыхание — не помогло.

По предварительным данным, у мальчика не было заболеваний, которые бы могли стать причиной смерти. Mash Batsh отмечает, что родителей у погибшего нет, его воспитывала бабушка-опекунша. 

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу СК Башкирии, а также в школу, где произошла трагедия. 

Напомним, что буквально вчера, 5 апреля, в селе Иглино 13-летняя девочка напала с ножом на двух одноклассниц. К счастью, пострадавшие получили медпомощь, и не нуждаются в госпитализации. Сам инцидент попал в обзор камер видеонаблюдений. 

На сегодняшний день известно, что нападавшая девочка находилась на контроле у педагога-психолога в школе, в частности, с ней проводилась профилактическая работа. Теперь работу школьного психолога проверит и министерство образования РБ. Сейчас девочка вместе с мамой находится в больнице под наблюдением специалистов.

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