14-летний ученик умер на перемене в школе в городе Октябрьском

Между тем, по данным телеграм-канала Mash Batаsh, мальчику стало плохо во время драки на школьной перемене. Сообщается, что восьмиклассники якобы в шутку начали бороться, но через пару минут один из них потерял сознание. Одноклассник попытался оказать первую помощь мальчику, сделал ему искусственное дыхание — не помогло.