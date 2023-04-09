В центре Уфы заметили группу мужчин с националистическими лозунгами

В соцсетях появилось видео, на котором очевидцы засняли на видео группу мужчин, которые предположительно поздним вечером 8 апреля в районе ул. Ленина шли в сторону ул. Пушкина, выкрикивая националистические лозунги и вскидывая руки в характерном приветствии. Очевидцы обратили внимание, что марш прошел очень близко к зданиям, где располагаются МВД, ФСБ и прокуратура.