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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:27

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В центре Уфы заметили группу мужчин с националистическими лозунгами

9 апреля 2023, 12:27
Фото: 1MI
Инцидент очевидцы засняли в субботу, 8 апреля, в районе Гостиного двора.

В соцсетях появилось видео, на котором очевидцы засняли на видео группу мужчин, которые предположительно поздним вечером 8 апреля в районе ул. Ленина шли в сторону ул. Пушкина, выкрикивая националистические лозунги и вскидывая руки в характерном приветствии. Очевидцы обратили внимание, что марш прошел очень близко к зданиям, где располагаются МВД, ФСБ и прокуратура.

В пресс-службе МВД корреспонденту Mkset уточнили, что в курсе ситуации, и предоставят комментарий позже. 

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан#Видео
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