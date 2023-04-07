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В Башкирии обокрали особняк частного перевозчика Виктора Искалина

7 апреля 2023, 12:51
Фото: 1MI
Кража произошла в селе Балтика Иглинского района.

В доме частного перевозчика Виктора Искалина в Иглинском районе произошла кража якобы на сумму 40 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, сам перевозчик вместе с супругой находился в гостях, когда в дом проникли якобы три человека в белых халатах и похитили украшения, а также наличные деньги.

В своих социальных сетях Искалин после произошедшего опубликовал пост со словами: «Ненавижу, отомщу».

Прокомментировать произошедшее корреспонденту Mkset мужчина отказался. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража организованной группой в особо крупном размере».

Напомним, что на прошлой неделе вспыхнул скандал между частным перевозчиком и администрацией Иглинского района. Жители села Иглино, а именно микрорайонов Егоровка и Вятка, остались без популярного маршрута №165, который принадлежит частному перевозчику Виктору Искалину. Администрация Иглинского района предполагала, что сокращение маршрута — ответная реакция перевозчика на введение маршрута №1. Однако в беседе с корреспондентом Mkset Виктор Искалин заявлял, что перевозчики никак не могут быть конкурентами, хотя бы по той причине, что 165-й маршрут заезжает в Уфу. 

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#Элина Сайфранова#Кража#Общество
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