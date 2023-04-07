В Башкирии обокрали особняк частного перевозчика Виктора Искалина

Напомним, что на прошлой неделе вспыхнул скандал между частным перевозчиком и администрацией Иглинского района. Жители села Иглино, а именно микрорайонов Егоровка и Вятка, остались без популярного маршрута №165, который принадлежит частному перевозчику Виктору Искалину. Администрация Иглинского района предполагала, что сокращение маршрута — ответная реакция перевозчика на введение маршрута №1. Однако в беседе с корреспондентом Mkset Виктор Искалин заявлял, что перевозчики никак не могут быть конкурентами, хотя бы по той причине, что 165-й маршрут заезжает в Уфу.